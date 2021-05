Rosa Rey: "Los 2,4 millones se han quedado en Poio"

Así, sospecha entre varios compradores pero sabe que el premio se ha quedado en Poio. Este es el segundo premio grande que da después de entregar en 2018 un total de 783.460 euros en La Primitiva. "Estoy muy feliz y nerviosa, como si me hubiera tocado a mí. Es el premio más grande que he dado. Me enteré anoche y ya con los nervios no pude dormir pensando a quién le habría tocado", confiesa aún nerviosa celebrándolo.

El dueño del boleto de 'La Bonoloto' percibirá en total 2.402.264,16 euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 17 de mayo, ha estado formada por los números 3, 4, 6, 11, 12 y 32. El complementario ha sido el 28 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.788.968,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 15 de Huelva y en la Número 1 de Oropesa (Toledo).