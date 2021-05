La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, presidió esta mañana, junto al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la Xunta Local de Seguridade del Concello de Pontevedra, en la que se suscribió el nuevo protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local en el marco del programa de Seguimiento Integral de las Víctimas de Violencia de Género. El protocolo de colaboración fue firmado por el jefe de la Policía Local, José Duarte, y la comisaria provincial de Pontevedra, Estíbaliz Palma.

Este nuevo protocolo delimita las funciones de la Policía Local en el ámbito de la violencia de género y define el seguimiento y reparto de los casos, lo que “permite sumar máis efectivos e recursos á protección das vítimas", recalcó Larriba. En la actualidad, la Unidad de Atención a la Familia y la mujer (UFAM) de la Policía Nacional realiza el seguimiento de 52 casos, la Policía Local de 21 y la Policía Autonómica de 17. Del mismo modo, Larriba subrayó “o firme compromiso do actual Goberno de España e desta Subdelegación coa erradicación de todas e cada unha das formas de violencia machista. Estamos ao carón das 90 vítimas desta localidade, todas elas teñen o dereito e o noso apoio para vivir unha vida libre de violencias”.

Para completar su adhesión, el Concello deberá firmar ahora el convenio con el Ministerio del Interior para el acceso al Sistema de Seguimiento Integral en casos de violencia de género.

Según los datos recogidos en el Sistema Vioxén, en Pontevedra se contabilizan a día de hoy 90 casos activos de violencia de género. Esta cifra supone casi el 7,88% de los casos activos en la provincia y el 73,77% de los casos activos en todo el partido judicial.

Desde el inicio del año 2021 se dieron 16 casos de alta en el sistema, de los cuales tres continúan activos. Además, todas las víctimas de la localidad cuentan con algún tipo de orden de protección, seis son usuarias de Atempro y dos poseen el dispositivo Cometa. El 37% de ellas tienen entre 31 y 45 años. En la misma franja de edad se sitúa el 40% de los agresores.

Atendiendo a su nivel de riesgo, de las 90 víctimas registradas en el sistema, una está clasificada como de riesgo alto, 18 de riesgo medio, 39 de riesgo bajo y 32 no apreciado. Asimismo, 13 de las víctimas tienen o tuvieron más de un agresor y 22 de los agresores tuvieron o tienen más de una víctima.

Pontevedra es el octavo concello de la provincia que procede a la renovación de este documento, el primer trámite y fundamental, que deben formalizar todos aquellos municipios que deseen permanecer dentro del Sistema Vioxén. El nuevo protocolo recoge el reparto de funciones y asignaciones de víctimas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se adecúa a las referencias normativas actuales.

Maica Larriba quiso agradecer "“o compromiso do Concello de Pontevedra e do seu equipo de goberno, que hoxe converteu a este municipio no octavo da provincia en renovar o protocolo do Sistema VioXén". Larriba quiso también destacar "o labor fundamental que desenvolve a Policía Nacional na protección e asistencia a todas as mulleres vítimas de malos tratos neste concello e na provincia”. La subdelegada recordó, asimismo, la importancia de renovar estos acuerdos para que "as forzas e corpos de seguridade local e estatal poidan compartir información e recursos e establecer uns criterios básicos de colaboración e coordinación, de xeito que se garanta o cumprimento eficaz das medidas xudiciais de protección ás vítimas de violencia de xénero".

El Sistema Vioxén se puso en funcionamiento en el año 2007 por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior con el objetivo de establecer una red nacional que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres víctimas de malos tratos, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio español, así como de aglutinar a las instituciones públicas competentes en la materia de violencia de género e integrar la información de los diferentes casos.

El Sistema también realiza predicciones del riesgo de cualquier víctima y, en función de ese nivel, efectúa un seguimiento y protección adecuado de la mujer que se trate en todo el territorio nacional. Vioxén desarrolla, además, una labor preventiva con avisos, alertas y alarmas cuando se detecta alguna incidencia o acontecimiento que puede poner en riesgo la integridad de la víctima.