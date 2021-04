La impresión del Gobierno de la Xunta es que la administración central se desinteresa del futuro de Ence. “Quien toma la decisión de sacar adelante la Ley de Cambio Climático, que tal y como está redactada supone el fin de Ence en Pontevedra”, una vez celebrada la mesa de diálogo sobre la pastera, “se desentiende del asunto, que lo resuelvan otros”, criticó el vicepresidente primero, Alfonso Rueda.

Éste manifestó ayer su disconformidad con el modo de trabajo Gobierno central. “No se puede tomar la decisión de que una empresa tan importante como Ence se vaya sin tener una alternativa, lo llevamos diciendo desde el principio”.

Si hay una posibilidad de traslado, si la empresa Ence está dispuesta a invertir en él (y tendrá que decirlo explícitamente si esa es su intención) y si existe la posibilidad de captar fondos europeos para la operación, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, será quien tenga que liderarla, “buscar esa financiación” y “ponerse de acuerdo con la empresa”, señaló Rueda.

En caso de que se cumpliese esa cadena de posibilidades “y se llega a un acuerdo de posible traslado, desde luego la Xunta de Galicia lo estará apoyando”, añadió el número 2 del Ejecutivo gallego.

Insistió en que el asunto de Ence y en general el futuro de los puestos de trabajo “no es una cuestión mía, es una cuestión principalmente del Gobierno central, que es quien promueve que la fábrica pueda dejar de estar aquí... si hay esos fondos europeos, si hay ese movimiento del gobierno central y la empresa Ence está dispuesta a comprometerse, que cuenten con la Xunta”.

Ésta “no causó el problema”, destacó el vicepresidente gallego, de modo que tiene claro que “la iniciativa y la responsabilidad” corresponde al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El nuevo posible emplazamiento "es parte de la solución que nos tienen que dar", señaló el vicepresidente primero de la Xunta

Tampoco corresponde a la Xunta, aseguró, proponer ubicaciones alternativas. Ese nuevo emplazamiento “es parte de la solución que nos tienen que dar” y “quien tiene que promover la solución tendrá responsabilidades: cuales son las otras ubicaciones, cuál es la financiación, cómo va a ser esa colaboración público-privada que exigen los fondos europeos... Todo eso lo tendrá que decir el Gobierno central”.

“Galicia no se puede permitir perder una pastera”, afirmó Alfonso Rueda antes de defender que “incluso hay sito para dos"

Rueda insistió en la imprescindible participación de la empresa e cualquier planteamiento de traslado. “Galicia no se puede permitir perder una pastera”, afirmó antes de defender que “incluso hay sito para dos. Lo que no puede ser es cerrar una, no tener ninguna decisión y pensar años después lo que se va a hacer; quien decide cerrar una tiene que pensar antes lo que va a hacer para conservar esos puestos de trabajo”.

Defensa da Ría considera que “es Ence y no las administraciones” quien debe buscar fondos europeos para acometer una eventual mudanza

Por su parte, la Asociación Pola Defensa da Ría considera que “es Ence y no las administraciones” quien debe buscar fondos europeos para acometer una eventual mudanza.

Califica de “inaudita” la cantidad de “recursos y esfuerzos consumidos” para realizar una reunión cuyo “único objetivo” vincula con “buscarle acomodo a una empresa privada”. También considera desproporcionada la representación de Ence en la mesa de diálogo y denuncia “el papel jugado por la Xunta que, lejos de defender el derecho publico, apuesta por la defensa vergonzosa de la empresa en su actual emplazamiento, y hasta propone la creación de una segunda celulosa en Galicia”.