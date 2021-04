Así se preparan los restaurantes para la apertura hasta las once

Desde hoy los locales con licencia de restaurantes pueden abrir para el servicio de cenas hasta las 23.00 horas en lugar de hasta las 21.00 como el resto de la hostelería. Una medida que no entiende el sector y que cree discriminatoria. “Las bocaterías, taperías o bares dan cenas igual que los restaurantes, así que no entendemos cuál es la base científico-sanitaria de esta medida”, apunta Daniel Lorenzo, portavoz de la Asociación de Hosteleros Hoempo.

Para el sector hay una clara falta de comunicación. Además uno de los requisitos para abrir es el compromiso de instalar un medidor de CO2. En este sentido, no entienden que este se exija solo a los restaurantes que amplían el horario: “Parece que es más importante medir el aire en esas horas que antes de las 21.00. No se entiende muy bien el por qué”, explica Lorenzo que indica que apenas hay locales que cuenten con ellos ya que no eran obligatorios. “Esta exigencia debería venir acompañada de una ayuda para poder adquirirlos porque estamos muy endeudados y deben ser un poco comprensivos con todas estas medidas”, añade.

“Parece que es más importante medir el aire en esas horas que antes de las nueve. No se entiende muy bien el por qué” Daniel Lorenzo - Portavoz de Hoempo

Además advierten de que si la hora del cierre coincide con la del toque de queda puede acarrear problemas para los trabajadores. “Cuando una cervecería cierra a las nueve, probablemente la gente que esté animada quiera irse al restaurante sin reserva previa y pudiendo crear un problema. Nos ponemos en esas situaciones porque ya las hemos vivido porque llevamos mucho tiempo actuando como policías y la presión ya es muy grande. No es entendible. La información debe ser muy clara y no lo está siendo. Se están dejando vacíos que después crean problemas.”, señala Hoempo.

Otra de las medidas para abrir hasta más tarde es funcionar a través de la cita previa y con un registro de clientes. En este sentido los hosteleros apuntan a un cierto recelo por parte de la clientela a ceder datos personales. Además la hostelería adelanta que cuando se inician las medidas en fin de semana todo se complica un poco más por la confusión de la gente.

Una de las mayores preocupaciones de estos días es hacerse con un medidor de CO2. En este sentido los expertos apuntan que se pueden encontrar en internet desde 100 euros, pero no están homologados, mientras otros con sensores homologados rondan los 300 euros, pero que llegan a tener 15 años de garantía. Desde la empresa gallega Hisagal señalan que están saturados por la gran demanda repentina y recuerdan que un medidor sin homologar puede fallar en una posible inspección de Sanidade. Además apuntan que lo recomendable es tener un medidor por sala, dependiendo de cómo sea el espacio y añaden que si marca por encima de 700 ppm (partes por millón) la ventilación no está siendo correcta.

“Todos tomamos las mismas medidas y se debería recibir el mismo trato” Miguel Ángel Leal - Trabajador en Pontegrill

En estas circunstancias están los restaurantes, que representan menos de la mitad de la hostelería de la ciudad, buscando una solución lo más rápida posible. El asador O Remo, de Poio, los instaló ayer y desde Pontegrill Miguel Ángel Leal ya compró e colocó dos. Cree que los clientes no están acostumbrados a ir a cenar temprano y teme la adaptación, pero también apunta que “esto es una esperanza de que todo pueda mejorar”. Tampoco entiende la distinción entre restaurantes ya que “todos tomamos las mismas medidas y se debería recibir el mismo trato”.

El Estrella Michelin Iñaki Bretal coincide que son “medidas muy discriminatorias. No estoy de acuerdo en que unos puedan y otros no, se tenga la licencia que se tenga, si está cumpliendo las medidas. No hay diferencia entre tomar un menú degustación o unas croquetas. Yo mismo tengo también una tapería que tengo que cerrar a las 21.00”, apunta indignado como empresario.

"Yo mismo tengo también una tapería que tengo que cerrar a las 21.00" Iñaki Bretal - Chef O Eirado da Leña

Entre la propia hostelería hay mucha confusión y esperan a que el Diario Oficial de Galicia aclare hoy todos los puntos. “No sabemos bien qué licencia tenemos porque hay por una parte de licencia del ayuntamiento y otra del Regasa, de Sanidade, y no tenemos claro cuál cuenta”, apunta Rafael Darrosa del restaurante Dükela. “Esto es el cachondeo que hay con el sector de un tiempo para aquí. A efectos somos iguales”, añade. El hostelero apunta que intentarán abrir, si así se lo permiten, y ya ha comprado medidores de CO2. “Ni siquiera piden que estén homologados”, apunta incidiendo en que dar cenas será un alivio: “Tienes la mitad de ingresos todos los días y casi los mismos gastos”.