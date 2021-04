Más de 100 autocaravanas hicieron uso de la zona habilitada para este tipo de vehículos en A Seca durante los días festivos de Semana Santa. Estos son los cálculos que maneja la Policía Local de Poio, que también destaca el buen comportamiento de los usuarios, tanto a la hora de hacer uso de los espacios específicos para estos automóviles como en cuanto al cumplimiento de cuestiones como el límite máximo de aparcamiento o el respeto del entorno.

El Concello de Poio permitió durante estas fechas el estacionamiento temporal de autocaravanas en el campo de billarda ubicado cerca de la zona específica. Sumando esta parcela, que tiene una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, a las plazas habituales, había espacio suficiente para albergar a más de 20 vehículos, que disponían de un máximo de 24 horas para aparcar. En este sentido, la concejala de Seguridad Ciudadana, Marga Caldas, valora el funcionamiento de este dispositivo y asegura que la intención es consolidarlo durante los meses de julio y agosto, en plena temporada estival.

Hasta entonces, se habilitarán los espacios habituales en la zona (sin contar la explanada) y el tiempo máximo de estacionamiento será de 72 horas. La edil nacionalista se mostró complacida con el comportamiento de los usuarios. “A xente foi moi respectuosa cos horarios e os tempos de estacionamento, como reflicte o feito de que non se detectase ningunha irregularidade nos controis efectuados pola Policía Local”, dijo, al tiempo que señaló que “foron moitas as persoas que nos felicitaron por esta medida, toda vez que facilita a presenza dunha fórmula turística cada vez máis asentada en Galicia respectando, ao mesmo tempo, as prazas de aparcamento para turismo existentes na Seca para a veciñanza, turistas e os profesionais do sector do mar ”.

Además, Caldas Moreira dijo que las fuerzas de seguridad pronto tendrán una aplicación que facilitará este tipo de control, ya que, al leer las placas de los vehículos, se puede saber cuánto tiempo permanecen estacionados en la zona y ver si se mueven o no. Con respecto al pasado fin de semana, las inspecciones y controles realizados por la Policía Local de Poio para asegurar el cumplimiento de las restricciones adoptadas por la Xunta de Galicia frente a la ampliación del COVID-19 no detectaron ninguna incidencia.