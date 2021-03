“A raíz del confinamiento la demanda de tratamientos de medicina estética aumentó más”

Lejos de desmotivar, la pandemia ha impulsado el sector de la estética, desde las cirugías a los tratamientos mínimamente invasivos, un efecto que los profesionales atribuyen a múltiples causas, como la presión por estar guapos en las redes sociales o un modelo de éxito ligado a un aspecto joven. Entre los especialistas que constatan este incremento de la demanda, Virginia Archanco, al frente de la nueva unidad de Medicina Estética del hospital Quirónsalud.

–La demanda ha aumentado bastante, sí, la gente ahora tiene otro tipo de necesidades y entre ellas le gusta también cuidar su aspecto, sentirse mejor con su imagen… y todo ello ha motivado que sí, que la demanda se haya incrementado bastante. Y a raíz del confinamiento la demanda de tratamientos ha aumentado todavía más. En general todos los tramos de edad están demandando más medicina estética actualmente, mucho más que hace solo unos años.

–¿La pandemia trajo aparejadas otras solicitudes de tratamientos específicos?

–Así es. El hecho de que tengamos que llevar mascarilla por un lado ha aumentado mucho la incidencia del acné, se incrementa mucho este problema tanto en jóvenes como en personas mayores; se trata del denominado mascné. Y por otra parte, el llevar todo el rostro cubierto a excepción de los ojos ha motivado también un incremento de los tratamientos enfocados a tratar esa zona, como frente, patas de gallo y entrecejo.

–¿Cómo se trata el cada vez más frecuente acné ligado al uso de mascarillas?

–Pues depende, cada caso en realidad es distinto y se debe valorar, por ejemplo, si está incidiendo un componente hormonal, también evaluar si se está produciendo una infección sobreañadida... En realidad no podríamos hablar de una receta magistral para todo el mundo, y precisamente por ello es muy importante un diagnóstico personalizado.

–¿Los tratamientos estéticos, tan masivos y generalizados, no valen para todos?

–No, efectivamente, no todos los tratamientos valen para todos, así que es muy importante ese diagnóstico para cada persona. También conviene considerar llegado el caso otros factores, por ejemplo el Quirónsalud tiene la ventaja de que trabajando a nivel hospitalario la conexión entre especialidades complementa el tratamiento y se consiguen unos resultados muchísimo más satisfactorios.

–¿Cuáles son los tratamientos más demandados en estos momentos?

–Haría una diferenciación muy clara por tramos de edad. Por ejemplo la gente joven demanda sobre todo el aumento de labios y el foxy eyes, que es la elevación de la cola de la ceja. Son tratamientos sencillos, que se hacen de forma ambulatoria de modo que no es necesario que se produzca un ingreso hospitalario, pero qué duda cabe que la anatomía de la cara es muy delicada. No es por tanto un arte basado en la inspiración sino que requiere una técnica controlada, científica y en la que se respete mucho la anatomía facial, de modo que no es algo que se deba tomar a la ligera. Y ahora de cara al verano hay demanda de algunos tratamientos que no están contraindicados por el sol (aunque otros es mejor aplazarlos), como los corporales o la toxina botulínica, que está en auge en verano porque no tiene contraindicación alguna con el sol y al estar en la playa no se frunce el ceño porque el sol molesta, por ejemplo.

–Entre los factores a los que apuntan los profesionales como importantes en medicina estética está la presión de las redes sociales o incluso la imitación de influencers…

–Desde mi punto de vista la medicina estética tiene que cubrir una necesidad personal, cuando esa necesidad se genera en uno mismo hay que cubrir, si así se quiere, esa demanda. Es muy diferente si lo que pretendemos es cubrir las necesidades de los demás o responder a las expectativas de los demás, en este segundo escenario la medicina estética es más difícil que llegue a satisfacer a la persona. Debe ser algo que le satisfaga a uno mismo, y que cubra una necesidad de uno mismo, ya sea verse mejor, de sentirse mejor, de paliar o enlentecer el proceso de envejecimiento… Tiene que ser una demanda individual de cada uno, y volvería a hacer hincapié en la importancia del diagnóstico individual, no todos los tratamientos valen para todo el mundo.