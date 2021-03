Tras unos días acaparando las miradas del mundo, parece que al fin el gigante portacontenedores Ever Given ha sido liberado desbloqueando la navegación en el canal de Suez. Entretanto, el buque se ha hecho famoso, hasta el punto de que ya se ha desarrollado una herramienta informática que permite encallar en buque en cualquier parte del mundo que el usuario desee.

Esta herramienta se llama Ever Given Ever Ywhere (algo así como Ever Given en todas partes) y su creador es Garrett Dash Nelson. Según la propia web en la que se puede jugar a poner el barco en escala (o no) donde quieras, el comparador es “una cosa ridícula” sin más utilidad que pasar el rato imaginándose qué pasaría si, por ejemplo, el Ever Given navegara por Lérez. Problemas de calado o de sortear el puente de la ría, que es imposible, permite realizar comparaciones curiosas como observar como este gigante de 400 metros de eslora y una manga de 58,8 metros, desbordaría A Ferrería, es más largo que dos campos de Pasarón o encajaría justito en el Lérez entre el puente de A Barca y As Corbaceiras.