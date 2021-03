La flota de bajura protesta en la ría contra el nuevo reglamento de control europeo

La flota artesanal protagonizó ayer una jornada de protestas en la ría de Pontevedra –al igual que en el resto del litoral del país, en rechazo al nuevo reglamento de control europeo que impone, entre otras cosas, cámaras de videovigilancia a bordo de los barcos, la geolocalización de las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, o el deber de registrar digitalmente las declaraciones de capturas en las embarcaciones antes de su llegada a puerto.

Los pescadores de Marín, Portonovo, Poio y otros puntos de la ría de Pontevedra hicieron sonar sus bocinas en una movilización que discurrió entre los distintos puertos de la ría.

Los marineros de bajura piden la modificación del nuevo reglamento de control europeo. En su protesta, al grito de “somos pescadores, non delincuentes”, y exhibiendo pancartas con lemas como “non á modificación do reglamento de control”, o “vivimos do mar, non en Gran Hermano” se hicieron ver por todo el litoral pontevedrés para trasladar su protesta hasta Bruselas, en una convocatoria organizada por la Federación Galega de Confrarías.

"Somos pescadores non delincuentes"

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ya trasladó a la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, que en la flota hay mucho “malestar” y “preocupación”, particularmente en lo que se refiere a la videovigilancia a bordo, ya que tanto la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo como otros actores del sector son partidarios de que esta medida sea voluntaria y no obligatoria, como busca Bruselas.

Por su parte, también el BNG se ha solidarizado con la flota y a través de un comunicado, la Comisión de Pesca do BNG, formada por representantes del sector pesquero y diferentes cargos del partido, ha manifestado su “total respaldo ao paro” de la flota.

“Botamos de menos unha posición contundente do Goberno do PP na defensa da pesca artesanal. Tantas veces que a conselleira do Mar foi a Bruxelas parece que non serviron para nada”, denuncia el BNG.

Poio

El Partido Popular de Poio registró una moción de apoyo a las demandadas de las cofradías gallegas y especialmente a la flota pesquera de Poio, frente al nuevo reglamento de control pesquero de la UE “que no distingue entre la pesca artesanal y la comercial”.

El portavoz del PP de Poio, Ángel Moldes, lamentó que la reforma de este reglamento que actualmente se tramita en el Parlamento Europeo “no recoge las demandas del sector en Galicia” e impone medidas inasumibles para buena parte de la flota gallega, como un registro de capturas electrónico, cámaras obligatorias o la geolocalización de las embarcaciones, producto del desconocimiento de la realidad de la pesca en Galicia.

El texto respalda el paro convocado por las cofradías de ayer y otras posibles movilizaciones, y apoya la petición que hace el sector para que dimita la eurodiputada socialista Clara Aguilera, ponente del informe que da lugar a esta reforma, y a la que las cofradías reprochan que ni siquiera atendiera la invitación expresa de los patrones mayores, para comprobar in situ las características de la flota gallega y la imposibilidad de asumir esas medidas.

Moldes destacó la importancia de paralizar esta reforma ya que las imposiciones del nuevo reglamento “afectarían al cien por cien de las embarcaciones con base en Poio”, y subrayó la necesidad de que “cualquier reforma de este reglamento, cualquier regulación de la pesca tiene que tener en cuenta las necesidades y las demandas de los pescadores de Poio y de toda Galicia”.

El PP de Poio dice que afectaría al 100% de las embarcaciones con base en este municipio

Moldes recordó, por último, que al PP local “nunca nos tembló ni nos temblará a mano cuando se trata de ponernos al lado de la gente del mar de Poio”, y pidió el apoyo de los demás grupos para defender a un sector que constituye “una actividad económica esencial, una realidad social propia y una pieza clave de nuestro patrimonio cultural”.