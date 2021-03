Un año más el foro As Mulleres que Opinan Son Perigosas crea un espacio para que profesionales de distintas áreas de la comunicación compartan su experiencia y reivindiquen las dificultades y necesidades del sector. El encuentro digital coordinado por Susana Pedreira y Diana López presentó un programa con expertas de diferentes áreas.

–¿Qué conclusiones saca escuchando tantas experiencias de profesionales?

–Cada año llego a la conclusión de que era un foro muy necesario. Nació en 2018 como un decisión de pasar de la indignación a la acción por una polémica por un congreso de columnismo nacional donde solo había hombres. Decidimos ponerlo en marcho demostrando que hay mujeres que opinan y tuvo una acogida genial desde el primer año. El foro es necesario, hay muchas mujeres profesionales, pero pocos espacios a los que son invitadas para hablar de periodismo y reivindicarse como profesionales.

–Porque las mujeres que opinan son peligrosas para el sistema...

–Claro. El título es una crítica. Somos necesarias, pero el sistema machista nos ve peligrosas.

–En el foro se comentó que por una cuestión educacional hay cierta inseguridad a veces a usar nuestra voz.

–Cada vez creo menos en eso. Es una idea muy extendida por los propios directores de medios, pero es mentira. Hay muchas mujeres que estamos dispuestas a hacer cosas, a opinar y a dirigir mandos. Históricamente hay ámbitos que están tan masculinizados que de forma subconsciente entendemos que eso no es para nosotras, pero es mentira. Las mujeres somos mayoría en las redacciones, pero minorías en los cargos. Algo importante es nuestra responsabilidad cuando llegamos a puestos de dirección de promocionar más mujeres. Cuesta romper esa inercia, pero es clave.

–Parece que cualquier hombre puede tener una opinión sin gran fundamento y darla, sin embargo a la mujer se le exige mucho más.

–Hay una necesidad de que seamos siempre excelentes y argumentemos muchísimo todo lo que decimos. Diariamente hay hombres opinando de todo en las páginas de opinión sin ser especialistas y si reciben críticas nunca son tan duras como las de las mujeres, como comentó Esther Palomera. Incluso siendo excelentes recibimos más críticas. No tenemos por qué ser siempre excelentes, queremos serlo, pero no queremos que esa sea la vara de medir para nosotras.

–¿Cómo ha afectado en este ámbito el teletrabajo?

–Es un tema muy presente porque el teletrabajo evidenció que los cuidados es un ámbito muy feminizado y fue un suplicio teletrabajar y asumir los cuidados. Es esa doble jornada que tenemos las mujeres, pero todo junto en casa. El único cambio para que a nivel laboral podemos tener aspiraciones laborales es que dentro del hogar haya corresponsabilidad, porque la conciliación, ser capaz de hacerlo todo, es una trampa.

–¿Qué se necesita para cambiarlo?

–Políticas públicas de Igualdad y un mercado laboral en el que se obligue fomentar la corresponsabilidad, donde la maternidad no sea un precio a pagar renunciando a nuestras carreras. Fomentar paternidades corresponsables.

“Es muy importante tener referentes”

–¿Qué destaca de esta edición?

–Por cuarto año somos capaces de crear un foro en el que no repetimos a ninguna invitada y prácticamente ningún tema. Cada año queremos tratar nuevas temáticas, en esta ocasión la ciencia, los podcast o la figura de la corresponsal de género en los medios. Eso evidencia que hay muchas profesionales especializadas en áreas muy diferentes con muchas cosas que contar. Además esta edición refleja mucho el poder femenino que hay en los medios gallegos.

–Trataron ámbitos como la ciencia o la economía, temas que se siempre se presuponen a los hombres.

–Pasa como en el ámbito de la opinión. Si te fijas en las firmas de las páginas de opinión crees que no vas a poder opinar porque no las ves. Es muy importante tener referentes, y eso pasa también en la ciencia o en la economía, ámbitos muy masculinizados. Claro que hay mujeres en la ciencia y haciendo periodismo científico, pero a lo mejor no están siendo tan visibilizadas como lo son ellos, como pasa en tantos otros ámbitos. En ciencia es muy importante buscar más allá del A, B, C y tiene que haber un periodismo más responsable que busque expertas porque las hay. Es una cuestión de perspectiva de género, aplicar esto al periodismo ayuda mucho a equilibrar la presencia mediática.

–¿Qué esperan de la próxima edición?

–Nuestro deseo es poder volver a hacer el foro de forma presencial y traer a mujeres de todo el Estado a Pontevedra. Llenar el Teatro Principal de Pontevedra con 500 personas como en la primera edición.