“Hemos sufrido muchísimo, pero realmente el sufrimiento es mucho mayor en nuestros negocios en estos momentos”. Dani Lorenzo, de “La Pomada”, expresa el sentir común del grupo de siete hosteleros de Hoempo que desde el pasado 7 de diciembre ha caminado desde Pontevedra hasta Madrid para pedir el rescate del sector a raíz de la pandemia del COVID.

Ayer por la tarde llegaron a la capital española y esta mañana tienen previsto participar en la gran manifestación que ellos mismos convocan y en la que serán recibidos por representantes del sector de toda España. Será temprano, a las 9.00 desde la calle Princesa hasta el Congreso de los Diputados. A su término, tienen programadas varias reuniones con diferentes fuerzas políticas con representación en la Cámara Baja.

Los últimos 40 kilómetros los recorrieron ayer, entre Collado Villalba y Madrid. En conversación telefónica Dani Lorenzo reconoce a FARO, con continuos y alegres sonidos de bocinas de coche de fondo en apoyo al grupo en su caminata, que una herida que se le complicó durante el trayecto y que le obligó a acudir a Urgencias “no es nada comparado con lo que estamos viviendo, nosotros, nuestras familias y nuestros empleados”.

El pontevedrés rechaza reconocer como un hito histórico en España esta iniciativa que tanto esfuerzo físico y mental les está costando. “Solo necesitamos un rescate del sector hostelero y no miramos más allá ni si estemos haciendo algo histórico o no. Y no vamos a parar hasta que lo consigamos”, manifiesta.

En cuanto al apoyo que están recibiendo de formaciones políticas nivel local que se trasladarán a Madrid para recibirlos, como PSOE o PP, lo agradece en nombre de sus compañeros, pero recuerda que “el mejor apoyo que nos pueden dar, tanto unos como otros, es hablar con quienes gobiernan y conseguir el objetivo, que es el rescate”.

Para facilitar la participación en la manifestación de todos aquellos hosteleros y trabajadores del sector de la comarca de Pontevedra, Hoempo fletó anoche dos autobuses con límite de aforo para garantizar las distancias y medidas preventivas por el COVID.

Esta decisión, además de ser celebrada, también ha provocado críticas a nivel social por el miedo a la generación de brotes del virus. Respecto a esto, Dani Lorenzo recuerda que “en todas las manifestaciones que hemos hecho en Pontevedra, cuatro o cinco, hemos cumplido escrupulosamente las medidas de seguridad y el comportamiento de todos los asistentes ha sido ejemplar”.

“Primamos la seguridad siempre. En nuestros negocios, en nuestras vidas privadas y en todo lo que hacemos”, recalca.

Esperan contar “con muchísima gente” en la manifestación de esta mañana. “En estos más de 600 kilómetros el apoyo ha sido impresionante. Posiblemente no hubiéramos llegado de no ser por ese apoyo, de muchos sectores”, reconoce Dani Lorenzo.

“Todo el mundo, salvo los políticos, está con nosotros”, apostilla.

Las peticiones

El rescate que piden los siete hosteleros de Hoempo que han caminado hasta Madrid, apoyados por otros cuatro compañeros en dos vehículos y en representación de muchos otros profesionales del sector, incluye la supresión de impuestos mientras permanezcan cerrados sus negocios. Reclaman la exención de la Seguridad Social mientras no puedan desarrollar su actividad.

También quieren un ERTE único para que sus empleados sufran las menores consecuencias posibles y “que se deje de criminalizar al sector, señalándolo con el dedo como si fuera el culpable de la pandemia, cuando los datos demuestran lo contrario”, afirman.

“En todas las manifestaciones que hicimos en Pontevedra cumplimos las medidas anti COVID”