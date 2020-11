“Un efecto colateral del cierre de bares es que la gente sale a pasear en vez de quedarse sentada”

–¿Cómo afecto el confinamiento a la gente más activa físicamente?

–Vimos que todo lo que son los hábitos relacionados con la actividad física como la nutrición, la calidad del sueño o la sensación de bienestar disminuía. Lo más importante que vimos es que las personas que antes del confinamiento eran activas, eran las que peor llevaban el confinamiento en comparación con las personas que eran más sedentarias. Los efectos son más nocivos y tiene un impacto mucho más negativo si eres una persona activa.

–Concretamente la nutrición fue un cambio que se notó enormemente.

–Hay personas que al ver que no pueden realizar el gasto energético habitual, tenían temor a ganar peso y manipulaban su dieta comiendo de otra forma, y eso al final puede llegar a ser un trastorno alimenticio más.

–Parece que la gente estaba deseando hacer deporte, incluso quienes no acostumbraban, y se vio cuando permitieron hacerlo al aire libre.

–Sí, evidentemente la gente las primeras semanas se liberó. Pero en cuanto abrieron los bares volvieron al hábito de pasar el tiempo de ocio sentados con una cerveza.

–¿Ahora también ve ese cambio?

–Quizá uno de los efectos colaterales invertidos de estas medidas restrictivas sea el hecho de que, al cerrar los bares, las personas cuando tienen tiempo libre salen a pasear en vez de quedar a sentarse y tomar un café. Quizás sea un efecto positivo no esperado de toda esta historia. Veo a gente paseando y haciendo ejercicio que, si la cafetería estuviera abierta, pues estarían allí. Eso, unido a que las prohibiciones de fumar son más restrictivas, hacen ver que avanzamos hacia un estado más saludable, paradójicamente.

–Parece que a la gente le cuesta mucho más hacer deporte en casa. ¿Qué han observado en este sentido?

–Vimos que había gente que luchaba por mantenerse activa. No pudimos contrastar la aparición de lesiones, pero seguramente habría por el hecho de cambiar el régimen de ejercicio. Había gente que seguía tutoriales de YouTube haciendo ejercicios sin una preparación previa. Hay un tema interesante de estudios en cuanto hasta qué punto el ejercicio online ha ayudado o ha sido contraproducente. Además hay estudios sobre la adherencia que provoca el ejercicio no presencial y todos apuntan a que es fundamental tener una persona que supervise, no solo por la corrección, sino porque favorece la adherencia.

–Este estudio es clave ahora que estamos en la segunda ola y no sabemos si puede haber otro confinamiento total...

–Una cosa es lo que las autoridades sanitarias piensen y otra lo que los políticos decidan. Las autoridades sanitarias saben que es fundamental permitir el ejercicio al aire libre, aunque sea un confinamiento restrictivo. El problema es cómo articular eso sin promocionar un riesgo al contagio.

–Parece que ahora se ha entendido la importancia del deporte.

–Sí. Es importante restringir la movilidad, pero hay que pensar en los efectos contraproducentes de ciertas medidas. Se ha aprendido la lección y se está permitiendo hacer ejercicio físico.

–¿Cree que son peligrosos los centros deportivos?

–Repasamos la evidencia científica al respecto y hay estudios donde localizaban como focos principales de contagio la hostelería y gimnasios, pero eso fue antes del confinamiento, cuando no se tomaban las medidas actuales. De momento la evidencia no ha señalado que lo sean.

–¿Es más importante que nunca hacer deporte?

–Sí. De hecho, estos últimos años está habiendo una tendencia al alza y la gente realiza más actividades físicas. Casi está de moda, recuerdo que cuando era niño y salía a correr me llamaban loco, ahora es al contrario, parece que estás loco si no lo haces. Pero es importante acudir siempre a un profesional del deporte para que monitorice y suscriba el ejercicio adecuadamente. Tenemos que entender que la actividad física es una estrategia de salud más y como tal tiene que estar prescrita y para ello hay profesionales.