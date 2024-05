Menor avala que el PP se abra a una moción contra Jácome “sin líneas rojas”, mientras Jácome se mofa: "voy a presentar otra en la Diputación"

La invitación a una posible moción de censura en Ourense, para buscar una alternativa al actual gobierno de Gonzalo Pérez Jácome en la Alcaldía de la ciudad, que había presentado este martes el grupo municipal socialista, ha tenido ya una aceptación oficial por parte del PP, tanto ayer, en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento, como por parte del presidente de la gestora provincial del PP y presidente de la Diputación, Luis Menor, quien ratificó que su formación está dispuesta a negociar, “sin líneas rojas para nadie”, con un “único objetivo: la defensa de los intereses de la ciudad, así como de la provincia”.

Sin embargo la propuesta de moción que lanzó en rueda de prensa, este martes, la portavoz socialista Natalia González, sorpresiva para todos, pues inicialmente esa comparecencia era para desmenuzar la “caótica e insostenible”, dijo, gestión en este primer año del segundo mandato de Jácome en la Alcaldía de Ourense, ha tenido cierto efecto bumerán, pues en lugar de unir, ha reabierto discrepancias entre los grupos de oposición. Así PP y PSOE, estarían más proclives a aparcar diferencias y sentarse a negociar sin plazos por ahora, esa posible moción y el BNG sería el escollo.

Concretamente el “careo” plenario, se producía ayer, coincidiendo con el pleno extraordinario e n el Concello, entre PP y BNG , que se echaron en cara mutuamente que Jácome es alcalde de Ourense, según uno nos por colaboración que le dieron la Alcaldía a cambio de que les apoye en la Diputación, y para los populares la culpa es del BNG, porque ya hace un año tras los comicios, fue el que planteó dudas ante el pacto PSOE-PP en la Alcaldía.

PP y BNG se intercambian las culpas

De hecho ayer Luis Menor, a preguntas de los informadores, indicó que “si las cosas están como están, muy buena parte es porque hay quien ni se sienta hablar”, apuntando al BNG, al que acusó de no querer suscribir ese pacto post electoral de hace un año en la ciudad.

Esta renuncia del PP ahora a poner “líneas rojas” en las negociaciones, podría incluir –aunque el partido no lo ha exteriorizado verbalmente, solo lo insinúa de forma extraoficial– incluiría la posibilidad de renunciar a ese acuerdo firmado con Jácome apenas una hora antes del pleno de investidura de 2023, por el que el entonces presidente Manuel Baltar mantenía la Diputación, gracias al apoyo de Jácome y a la inversa.

Un tema espinoso, pues c el presidente del Pazo Provincial es ahora otro, Luis Menor y su política es de acercamiento a PSOE y BNG para aprobar los grandes proyectos. El PP está dividido en este aspecto entre los que quieren seguir con Jácome y no entrar en acuerdos con PSOE y BNG, y los que opinan, y ya son mayoría, que no entraña riesgos “pasar” del acuerdo con el alcalde, pues “total no está apoyando en nada a Luis Menor”.

Ese acuerdo, PP-DO es sin embargo la “línea roja” del BNG para hablar de una posible moción o empezar a estudiarla. No obstante Sonia Ogando señaló ayer directamente con el dedo al BNG y se dirigió a su portavoz, Luis Seara , para recriminarle que “usted lo que quieren es estar ahí sentadito y ponerse ahí de perfil”. Ratificó que el PP siempre quiso un gobierno a tres “y usted ni se lo planteó, así que señora Benéitez” indicó dirigiéndose a la portavoz del PSOE “si hay una propuesta formal estamos dispuestos a sentarnos a negociar sin líneas rojas. El que no sabe lo que quiere ser de mayor es el Bloque”.

El regidor aprovechó para mofarse, tachó a la oposición de “fantasmas” y es dijo que una moción no se anuncia”, si no que “se firma”, en este caso con los 14 votos necesarios “y se presenta por registro”.

También utilizó el regidor ourensano la amenaza, no exenta de ironía, para dar las gracias a Sonia Ogando por la idea: “No se me ocurría entre tanta psicofonía, pero yo también estoy dispuesto a a hacer una moción de censura con el BNG y el PSOE en la Diputación”, en este caso para “eliminar” a Luis Menor.

