Espazo Común pide un pleno para reprobar al grupo de gobierno de O Carballiño

Espazo Común hace un balance “muy negativo” del primer año del actual mandato de Francisco Fumega en O Carballiño, por lo que presentará en el registro del Concello la solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario en el que propondrá la reprobación del alcalde y su equipo de gobierno.

En este pleno quiere hablar de la situación actual de O Carballiño, reprobar la gestión del gobierno, y “proponer un gran acuerdo para propiciar un cambio político”, al haber solo 6 ediles en el gobierno de un total de 17. Espera contar con el resto de la oposición, y “priorizar O Carballiño ante todo”, asegurando que “no vamos poner vetos ni condiciones previas, ni exigencias”.

Fumega gobierna en minoría, y desde EC señalan que durante este primer año no alcanzó ningún acuerdo para garantizar su estabilidad en el gobierno. Consideran que O Carballño “merece un gran acuerdo político que posibilite todas las mejoras que son necesarias”, ya que “no se avanzó nada en los proyectos impotentes”, y en el día a día “se está mucho peor”. Afirma que la limpieza vial o el servicio de Axuda no Fogar “no están funcionando bien” o no existen, como un centro de día público.

