Un pleno extraordinario fiscalizará el estado de caducidad de los principales servicios del Concello

El estado de las cuentas y servicios del Concello de Ourense, con las concesiones caducadas y trabajando en precario desde hace años, serán tema de debate en un pleno extraordinario.

Servicio de Limpieza / IÑAKI OSORIO

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha dado respuesta a la petición cursada en el registro del Concello, por los grupos municipales de PSOE y BNG –el PP, según dijo, no fue invitado a firmar este escrito– y ha convocado una sesión extraordinaria para abordar la “crítica situación”, tanto en lo económico, con más de 30 millones de euros impagados a proveedores y concesionarias, como en la gestión de estos últimos de los servicios municipales explotados por empresas privadas. El pleno será este jueves a las 9.30 horas.

En el orden del día se incluyen tres puntos que había demandado la oposición. El más urgente hace referencia al servicio de Ayuda en el Hogar, que caduca después del verano sin noticias sobre renovación y continuidad, afirman, pese a que atiende en estos momentos en el municipio a unas 500 personas, todas mayores dependientes. Los grupos de la oposición piden que se dé “la máxima prioridad y urgencia” a la renovación de este concurso.

En el primer punto del orden del día, se debatirá, a petición también de la oposición, la convocatoria urgente de una junta con todos los portavoces municipales para estudiar el estado actual de todos y cada uno de los servicios en precario del Concello de Ourense, con la asistencia de los técnicos o trabajadores municipales responsables de los diferentes servicios para buscar soluciones inmediatas y eficaces.

Para que se pueda cumplir este punto, el alcalde tendrá que retractarse de sus palabras, pues la pasada semana avanzó que en todo lo que queda de mandato municipal no volverá a convocar la junta de portavoces municipal, dado que, a su criterio, “solo marean la perdiz”. Claro que tendrá que contar con la oposición, le guste o no, para sacar adelante cualquier tipo de concurso municipal. No puede ir sin pase a pleno.

Los servicios en precario sobre cuyo estado y previsiones de renovación deberá de hablar el alcalde en el pleno , son los de Limpieza, caducado desde 2022 y cuya renovación pasará a costar unos 12,2 millones de euros al año. También el de energía eléctrica, caducado desde enero de este año. El de abastecimiento y saneamiento, que caducó hace casi 6 años y con un coste previsto anual para la nueva concesión de 6,5 millones de euros.

Además, está funcionando en precario el servicio de transporte urbano. Lo único que se renovó fueron buses, e itinerarios pero no la adjudicación del servicio caducada desde hace 9 años. El servicio de la ORA y grúa y la limpieza de edificios son otros de los que siguen esperando renovación.

Finalmente, el pleno es el que deberá de decidir la licitación inmediata, de todos los servicios que están en precario desde hace años pues según la oposición, el alcalde va a cumplir un lustro en el cargo –asumió la Alcaldía en 2019, en coalición entonces con el PP– y ha tenido tiempo “más que suficiente” para sacar adelante algunos de los proyectos.

La mayor urgencia que van a transmitir PSOE y BNG en este pleno es la difícil situación del área social del Concello, en especial en lo referente al tema de los mayores que viven solos y de suprimir el servicio de Comedor sobre Rodas, para exigir que lo asuma la Xunta, no hay respuesta claras, afirman sobre el futuro de ese servicio de Ayuda en el Hogar que atiende a 500 dependientes.

Según explican en su moción, los grupos de PSOE y Bloque “este servicio entra en precario en noviembre y la empresa concesionaria ya ha manifestado que no quiere continuar; sin embargo, no hay visos por parte del gobierno local del Gobierno actual de haber iniciado los trámites para la nueva licitación a seis meses vista de que esta entre en precario”.

Todo esto al margen del “déficit financiero” que denuncia la oposición, con 20 millones en la cuenta 41 de acreedores por operación pendiente de aplicar a presupuesto. También 12 millones de euros en facturas sin tramitar, así como 25 millones de euros reparados por Intervención.

La ORA lleva 8 años caducada y el alcalde insiste en suprimirla, lo que dejará a su plantilla en la calle

La Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA), que incluye también el servicio de grúa municipal, es otro de los servicios que acumula más años trabajando en precario, y sin renovar la concesión, con 8 en total, uno menos que el de transporte urbano. La ORA se ha visto sometida o a numerosos cambios y bajas de plazas al ir aumentado las calles peatonales, con supresión del área azul de estacionamientos. El servicio supone un coste de en torno a 1,4 millones de euros al año, pero aquí lo que está en duda es ya su renovación, porque el alcalde insiste en que va a suprimirla. Ese era uno de los temas de su última junta de portavoces, en la que la oposición le indicó que no podía eliminar este sistema sin tener otros modelos alternativos de estacionamiento en la ciudad. En su moción, PSOE y BNG explican que es el servicio ORA “con las tarifas y multas más caras de Galicia, con parquímetros decimonónicos y desactualizado”. Lo que preocupa es que su supresión, sin paliativos, dejará en la calle a la actual plantilla del servicio, que se mantiene en silencio a la espera de los pasos que de el gobierno local.

