Las escaleras de Avilés de Taramancos toman forman tras nueve meses de retraso

Parece que ahora sí, que ya sí que el elemento de movilidad vertical que une la calle Avilés de Taramancos con la calle Ervedelo encara su recta final después de más de un año de actuaciones. La ejecución del ascensor se inició en el mes de febrero del pasado año y las obras, según los pliegos de contratación, deberían estar terminadas en agosto del pasado año, pero no fue así. La empresa ourensana Extraco SA es la que lleva a cabo la ejecución de la obra y a pesar de dar fechas en los últimos meses, lo cierto, es que todavía no se ha terminado la obra. Tenía un plazo de ejecución de siete meses y ya van nueve meses de retraso.

Colocación de la plataforma durante este semana. | // I.OSORIO / A.G.T.

Eso sí, encara su recta final, después de que esta semana se colocase la estructura mecánica que servirá para subir y bajar a pie y hace dos semanas se ejecutara la infraestructura que servirá para implantar el ascensor.

Fueron muchos los retrasos que cumple la obra. Primero, una línea de media tensión que provocó que las primeras actuaciones se paralizasen durante semanas y después plazos que no se cumplieron por diferentes motivos. Ahora la estructura empieza a verse por fin con los vecinos con sentimientos encontrados, pero con el hartazgo por bandera. Uno de ellos, preguntado por FARO, señala el elemento de movilidad vertical diciendo que “llevan con eso un año, ya pensamos que no la iban a acabar nunca, porque primero dijeron que estarían en meses y después no veíamos a nadie trabajar, así que, pensamos que a saber”. La movilidad actual entre las zonas separadas por el puente de Ervedelo debe hacerse por el Paseo del Río Barbaña o por unas escaleras al otro lado del río donde está el elemento de movilidad vertical. “Es un incordio, la verdad, y llevamos así meses”, dice una mujer del barrio de O Couto. Todos se muestran esperanzados de que terminen pronto las obras para “dejar de dar un rodeo innecesario” y se empiece a explotar un nuevo elemento de movilidad vertical.

La obra tenía una inversión inicial de 528.000 euros y salvará un desnivel de seis metros. Además, el ascensor tendrá videovigilancia conectada con Policía Local, para evitar actos vandálicos o cualquier incidente.