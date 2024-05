La salud sexual, la gran ignorada

Casa Ourense Apoyo Positivo salió ayer a la calle para visibilizar la importancia de cuidar la salud sexual. Dentro de la Semana Europea de cribado de VIH y Hepatitis C, la asociación impulsó una jornada de pruebas gratuitas y charlas, con el objetivo de visibilizar ambas patologías y romper viejos estereotipos. “Hay que darle la vuelta al miedo a realizarse pruebas de este tipo, porque al final somos responsables cuando nos cuidamos en salud, y eso tiene que ver con hacernos pruebas de detección”, explica Pablo Barrio, psicólogo y coordinador de Apoyo Positivo en Ourense. “Si estoy contagiado y no lo sé, mi salud se puede ver comprometida, no puedo hacer nada para solucionarlo y puedo contagiar a los demás”, añade.

Las pruebas permiten detectar la presencia del virus responsable del VIH y de la Hepatitis C, dos enfermedades transmisibles por vía sexual. “En ambos casos se suele tardar en diagnosticar porque no siempre hay síntomas, y si aparecen, se pueden confundir con una gripe, una inflamación de ganglios... Por eso es tan importante participar en un cribado”, apunta Barrio.

En ese sentido, Apoyo Positivo anima a la población a incluir este tipo de test en sus pruebas periódicas de salud, en especial, si ha habido alguna conducta de riesgo. “El VIH se puede contagiar por sangre, semen, fluidos vaginales o leche materna. En el caso de la Hepatitis C, la principal vía es la sanguínea, que puede ser a través de penetración si hay presencia de sangre, o si se comparte material para consumir ciertas sustancias, sea vía inyectada o esnifada”, detalla. Barrio remarca que la Hepatitis es “más fácil” de transmitir que el VIH, ya que el virus responsable puede sobrevivir durante días en contacto con el aire. La sede de Casa Ourense ofrece cribados gratuitos, así como información sobre conductas de riesgo, a toda la población. “Estamos abiertos todos los días”, recalca su coordinador.

Déficit de educación

Alba Fernández, sexóloga e integrante de Apoyo Positivo, pone de relieve la importancia de la educación sexual desde edades tempranas. Pese a contar con más información, las nuevas generaciones no siempre están concienciadas. “Muchas veces tener más información hace que estemos más desinformados, todavía falta educación sexual integral, que pese a estar incluida en el currículo escolar, no siempre se atiende”, asegura. La experta propone dejar de hablar del sexo “desde el riesgo y el miedo” y hacerlo desde el conocimiento. “Afrontarlo desde el qué podemos hacer para cuidarnos y cuidar”, apunta.

Las barreras sanitarias del colectivo LGTBQ+

La jornada incluyó un coloquio con asociaciones LGTBQ+ de Galicia, en el que se abordó el aspecto sanitario. “Queremos hablar del impacto de la ‘LGTBIfovia’ en la salud, y de cómo afecta formar parte del colectivo en distintas zonas de Galicia, en las ciudades y en el rural. Hace mucha falta reflexionar sobre estos temas”, explica Alba Fernández. El encuentro contó con la participación de representantes de A Galleira, Tamén Contamos, Agrocuir, Ponte Farruca y Euforia, que dieron cuenta de sus iniciativas y proyectos a favor de la visiblización de la diversidad. “El objetivo también es dar voz a los colectivos que a veces pensamos que no existen o no están en Galicia y que son tan importantes al ofrecer espacios seguros para el colectivo”, señala Pablo Barrios. El coloquio también sirvió para anunciar las principales actividades que se desarrollarán el próximo mes en el marco de la celebración del Orgullo.

