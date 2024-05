Noa Presas reclama soluciones para los 13 estudiantes sin plaza en el instituto Otero Pedrayo

La diputada del BNG Noa Presas lamentó ayer en el Parlamento de Galicia la “mala planificación” de la Consellería de Educación en la ciudad, después de que 11 alumnos del CEIP Irmáns Vilar se quedasen sin plaza en su instituto de referencia, el IES Otero Pedrayo. “Esta situación fue advertida y denunciada en febrero por la Anpa del CEIP Irmáns Vilar. Desde la Consellería no planificaron el curso, no echaron cuentas del alumnado y no hicieron nada por ordenar la situación que sabían desde hace años que se iba a producir”, aseguró. La nacionalista también criticó la “falta de escucha activa y empatía” de los responsables de Educación, “que se negaron” a recibir a los representantes del Anpa después de entregar más de 2.500 firmas.

Presas pide a la Consellería “reorganizar” el mapa escolar de la ciudad y corregir “la chapuza” para encontrar soluciones para el alumnado afectado.