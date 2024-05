Enfermería planta al rector en la asamblea sobre el proceso de integración en la UVigo

La Escuela de Enfermería plantó ayer al rector de la UVigo, Manuel Reigosa, en la primera asamblea abierta para abordar el proceso de integración y la futura creación de la facultad única. Solo dos personas acudieron a la reunión, convocada la pasada semana por el rectorado tras semanas de polémica. El alumnado de la escuela informó horas antes de su ausencia, que justificó en la falta de presencia estudiantil en la comisión redactora del grado de Enfermería. “No nos parece a estas alturas del proceso que una asamblea abierta sea el foro adecuado donde se resuelvan las posibles irregularidades cometidas por la Universidad”, valoran los alumnos. Reigosa lamentó la falta de participación de los futuros enfermeros, y recordó que el objetivo “no era otro que comunicar nuestra hoja de ruta y dar voz a todos los asistentes” a la reunión. “Esta facultad será buena para toda Galicia, y también para los egresados”, resaltó.

El profesorado tampoco acudió a la cita, y aunque el rector no se refirió directamente a su ausencia, sí llamó a la cooperación de toda la comunidad universitaria: “Obviamente cualquiera puede estar en desacuerdo, pero espero que entre todos seamos quien de no poner palos en las ruedas en la creación de esta facultad”. No es la primera vez que los docentes de la Escuela muestran su disconformidad con cómo se está realizando el proceso de integración en la UVigo: hace semanas el centro se descolgó de la aprobación de la memoria del grado, al igual que O Meixoeiro.

La ronda de asambleas abiertas continúa hoy en Vigo y termina mañana en Pontevedra, con la duda de si la comunidad universitaria volverá a afear al rectorado. “No sé qué esperar, en todo caso lo que ofertamos es la posibilidad de que la gente pueda venir, debatir con nosotros y hacer constar lo que quiera”, señaló ayer Reigosa.

Presencia de ProCampus

Manuel Reigosa y Alfonso Lago, vicerrector de Titulaciones e Innovación Docente, explicaron los pasos administrativos que ya se han dado para la creación de la futura facultad y comprometieron, una vez más, la “igualdad” de las tres sedes (Vigo, Ourense y Pontevedra).

El catedrático Claudio Cerdeiriña, portavoz de la plataforma ProCampus, fue una de las dos personas que acudió a la asamblea. En su turno manifestó la “preocupación e inquietud” del profesorado de la Escuela ante su futuro laboral (actualmente son personal del Sergas, no de la UVigo). También señaló las “suspicacias” derivadas de la adscripción del máster de Enfermería a la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra. “Eso provocó las dudas sobre la igualdad, porque podría adscribirse a una de las escuelas y se decidió vincular con Fisioterapia”, apuntó. “Se decidió adscribir de forma temporal a Fisioterapia porque es una facultad que ya está en la UVigo”, contestó Lago, que recordó que este procedimiento ya se llevó a cabo con otras formaciones. Cerdeiriña también propuso retrasar un año los trámites que la UVigo ya está llevando a cabo (modificación del grado y creación del máster), hasta que la futura facultad esté creada.

El primer curso, en septiembre del año próximo

Manuel Reigosa y Alfonso Lago avanzaron la intención de la UVigo de poner en marcha el primer curso integrado de Enfermería en el año lectivo 2025/2026, “si todo va como debería”. El proceso, no obstante, será gradual: cada año se sumará un curso, hasta terminar la integración en el 2028. La creación de la futura Facultad de Enfermería debería finalizar este diciembre, después de la aprobación del Consello Galego de Universidades.

Aun así, Reigosa y Lago explicaron las razones de acelerar el proceso de modificación del grado (para adecuarse a las indicaciones de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario) y de creación del máster. “Hacemos los deberes todos los días porque sabemos cómo son de lentos este tipo de procesos. Para cuando se apruebe la modificación del grado, la facultad ya estará creada, y ya lo podremos adscribir al centro”, apuntaron. Por otra parte, pusieron en valor las posibilidades de desarrollo profesional que supondrá la futura facultad, en la que se impartirá grado, máster y doctorado. “Nuestro objetivo es muy claro: integrar las escuelas adscritas para mejorar la calidad de la investigación y docencia de las mismas y para hacerlas propias”, recalcó Reigosa.

En ese sentido, enfatizó la importancia de los estudios científicos en el área de Enfermería: “Queremos una facultad modélica que forme al máximo nivel a las próximas generaciones, y que haga investigación traslacional que mejore la vida de los pacientes y que nos permita ocupar un puesto de privilegio en la escena internacional”.

