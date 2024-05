Un jardín para los cinco sentidos

En el CDR O Viso dan mucha importancia a la integración de la persona en su entorno, y por ello crearon un “Jardín Sensorial” en Lodoselo, Sarreaus, que es un espacio muy pensado para disfrutar con los cinco sentidos, y que en el caso, por ejemplo, de las personas ciegas es de gran utilidad. Se ejecuta por fases ante la falta de financiación, y ya está operativo y abierto al público.

Las plantas aromáticas y con frutos dan vida a este jardín. | // FDV / A.F.

Desde el CDR explican que la percepción implica “interpretar y comprender la información que recibimos a través de los cinco sentidos (vista, gusto, oído, tacto y olfato), ya que no es lo mismo oír que escuchar, porque quien escucha hace suyo el sonido, le da un sentido y mismo un ritmo. No es lo mismo ver que mirar, porque quien mira centra su atención en lo que tiene delante. No es lo mismo saber que un alimento es dulce que saborear con el paladar un producto que te lleva a tu infancia”, describe desde el centro.

Por ello dan mucha importancia a la integración de la persona en su entorno, y en ello Pili y Eloy, dos colaboradores habituales del CDR, empezaron hace cuatro años a trabajar en la creación del Jardín Sensorial en Lodoselo, un espacio pensado para sentir y recorrer con la posibilidad de crear sonidos con diferentes materiales, de percibir olores con muchas plantas aromáticas, con una mesa de tacto, una casa de los insectos relacionada con la huerta en la que se ubica, un circuito para “besar” con los pies la tierra, la madera y materiales con diferentes texturas y plantas con frutas para saborear. Y es que “hablar de nuestro Jardín Sensorial es hablar de un espacio vivo, donde la persona que viene a visitarlo es libre para sentir con sus sentidos”, apuntan.

El pasado miércoles recibieron la visita de un equipo de la ONCE para conocer dichas instalaciones, valorar la accesibilidad del Jardín Sensorial y “darnos pautas de mejora para que todas las personas puedan participar con las mismas oportunidades en la vivencia de este espacio tan especial para nosotros”, señalan.

Corina Alfonso, promotora de Braille en Galicia, y Penny (su perra guía), Julia Fernández-Nieto, técnica de Rehabilitación, y David Cejudo, director de la ONCE-Ourense, hicieron todo el recorrido con la guía y explicaciones de Pili y Eloy.

Desde el CDR aseguran que, finalizada la visita, tanto Corina como Julia y David “nos dieron sus impresiones y ahora comienza el intercambio de conocimientos con la ONCE para hacer del Jardín Sensorial un espacio más accesible”.

Suscríbete para seguir leyendo