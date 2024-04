La ocupación hotelera en la capital no llegó al 50% en marzo, pese al tirón de la Semana Santa

Un total de 26.715 viajeros eligieron la provincia de Ourense como destino durante el pasado mes de marzo, un volumen de visitantes un 12,6% superior al del mismo período del año pasado, si bien hay que tener cuenta que en este aparente repunte tiene mucho que ver el período vacacional de la Semana Santa, que este año se celebró a finales de marzo, y no en abril como ocurrió en 2023. De ahí que la cifra se dispare en la comparativa interanual.

No obstante, lo cierto es que los datos recogidos por la Encuesta de Coyuntura Hotelera que realiza mensualmente el Instituto Nacional de Estadística revelan un estancamiento del flujo de visitantes, pese al tirón de la Semana Santa. La ocupación por habitaciones apenas alcanzó el 34% en conjunto de la provincia, un índice similar al que se registró en 2018, el año más reciente en el que la Semana Santa coincidió en el mes de marzo.

A nivel de ciudad, que es el principal polo de atracción turística en la provincia y el punto que concentra la principal oferta hotelera, la ocupación no llegó al 50% en marzo. Según los datos que recoge este informe, visitaron la ciudad 10.884 viajeros a lo largo del mes y se registraron 19.214 pernoctaciones en los hoteles, lo que significa que la estancia media no llegó a las dos noches, sino que se quedó en 1,77.

La oferta hotelera en la capital suma 1.308 plazas disponibles que se distribuyen entre 24 establecimientos y 740 habitaciones, si bien este mes de marzo el grado de ocupación apenas alcanzó el 47% por plazas, y el 57% por habitaciones. Peor es el balance a nivel provincial, donde la ocupación por plazas apenas rozó el 30%. En total, la provincia ofrece 154 establecimientos hoteleros y 5.392 plazas. En conjunto, el sector emplea a 531 personas, de las que 125 trabajan en la ciudad, según los datos recogidos por el INE.

Con todo, estos datos no recogen los resultados en viviendas turísticas, un modelo que ha ganado terreno en Ourense en los últimos años y que ya ofrece más plazas que el sector hotelero en As Burgas. A fecha del 1 de abril de 2023, el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) contabiliza un total de 319 viviendas vacacionales en la capital de As Burgas, entre las que se incluyen tres apartamentos y 316 viviendas de uso turístico (VUT), que suman 1.565 plazas disponibles.

Por otro lado, Galicia sigue siendo la procedencia principal de los visitantes que eligen Ourense como destino para sus vacaciones. En marzo, el 55% de los viajeros que hicieron parada en esta provincia venían de otras localidades gallegas. Madrid, Castilla y León, Asturias, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son, por este orden, las comunidades autónomas que más visitantes aportaron a la provincia durante el pasado marzo, si bien su representación apenas superó el 13% en el caso de Madrid y se quedó en el 1,2% en el caso de Castilla-La Mancha. La Rioja es la comunidad que menos turismo trae a Ourense, un 0,24% de los más de 27.000 que recibió la provincia el mes pasado.

En términos de rentabilidad, la facturación media de los hoteles ourensanos por habitación ocupada fue de 61,17 euros, un 17,6% más que hace un año. En el caso de la ciudad de As Burgas, la factura fue de 60 euros, con una subida del 9% respecto al ejercicio anterior. Una tarifa muy alejada de la media nacional, que se situó el pasado marzo en 109 euros.

Suscríbete para seguir leyendo