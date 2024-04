La Escuela de Enfermería se reivindica: “Queremos que nos vean, somos muchos”

Doscientos alumnos de la Escuela de Enfermería de Ourense se reunieron ayer en la Alameda para realizar una caminata hasta Outariz. La actividad forma parte de la formación del segundo curso de la titulación, pero en esta ocasión se sumaron estudiantes de todos los cursos. “Es un seminario práctico que hacemos para conocer las propiedades del agua termal, pero este año decidimos hacer la caminata juntos para que nos vean, somos muchos, estamos unidos y preocupados por el futuro de la escuela”, explica Reyes Pérez, catedrática de Enfermería y docente en el centro. La creación de la facultad única de Enfermería en la UVigo y del máster de Enfermería en Pontevedra mantiene alerta a la comunidad educativa ourensana. Desde la Universidad han reiterado en varias ocasiones que los tres campus (Pontevedra, Vigo y Ourense) tendrán “igualdad de condiciones” y que el máster pasará a implantarse en las tres ciudades, pero los pasos dados hasta ahora hacen temer la centralización en la ciudad del Lérez.

Sin acuerdo

La comisión encargada de avalar la memoria del nuevo máster no llegó a un acuerdo la pasada semana. “Se aprobó con los votos en contra de la Escuela de Ourense y la de Vigo. Lo aprobó la de Pontevedra, un médico y un biólogo que están inmersos en el tema”, detalla Pérez. El centro ourensano rechazó la memoria por incluir áreas de conocimiento que no tienen que ver, en su mayoría, con Enfermería. Este jueves, las escuelas están citadas de nuevo, en esta ocasión, para aprobar la memoria del grado. “Esta votación es muy importante, supone trasladar el grado a la Universidad (actualmente, las escuelas están adscritas a otras instituciones). Pero no estamos de acuerdo con el planteamiento, quieren que aprobemos una memoria que no nos han enviado para revisar. Es terrible”, apunta.

En este contexto, docentes y estudiantes decidieron salir ayer a la calle para hacerse visibles ante la sociedad y reivindicar la calidad de la titulación, que puede presumir de ser la de mayor demanda de todo el campus de Ourense (más de 2.000 alumnos se inscribieron el pasado año en el primer curso, que cuenta con 55 plazas). “Necesitamos que la provincia apoye a la Escuela, somos una de las mejores escuelas de Galicia en resultados, y resulta que la quieren hacer desaparecer porque interesa tener físicamente la facultad en Pontevedra”, lamenta Pérez, que recuerda lo sucedido con la licenciatura de Física, eliminada de la cartera del campus en 2009.

En los últimos meses, la Escuela ha recibido el apoyo del pleno del Concello de Ourense, así como de los colegios profesionales y de asociaciones culturales y sociales de la ciudad. La Plataforma ProCampus llegó a solicitar a la Xunta la creación “de oficio” de una Facultad de Enfermería en Ourense, ante el temor de centralizar la titulación en Pontevedra.

“Esta titulación beneficia mucho a Ourense”

Aldara Rodríguez, Iciar Jiménez, Alba Arranz, Claudia García y Aroa Domínguez son cinco de las estudiantes de la Escuela de Enfermería que ayer participaron en la caminata a Outariz. Cursan el segundo año de la titulación, y reconocen la preocupación e incertidumbre ante el futuro del centro.

“No es lo mismo dar clases con un profesor, de forma presencial, que darlas online, viéndolo por una pantalla, sobre todo en una carrera como la nuestra, tan práctica”, explican. “No sabemos bien qué va a pasar, hace años por fin se consiguió que la mayoría de las docentes fuesen enfermeras, y ahora parece que quieren quitarlo y poner a profesionales de otras ramas de la salud”, apunta Aldara Rodríguez, que reivindica la calidad del profesorado ourensano. “Aprendemos mucho de todas, cada una está especializada en un área y eso nos aporta mucho”, añade. En este sentido, defienden la capacidad de las docentes para dar clases: “Nuestras profesoras están muy cualificadas para darnos clase, parece que por ser enfermeras no pueden, y es todo lo contrario, son las que saben de la profesión. Hay muchas cosas que las enfermeras pueden hacer que la gente todavía desconoce”.

Por otra parte, las estudiantes ponen en valor el papel de la Escuela en la provincia, ya que ayuda a captar talento y fijar población. “Yo vengo de fuera de Galicia para estudiar aquí Enfermería, y como yo, muchos compañeros de clase. Esta titulación beneficia a la ciudad y a la provincia”, señala Iciar Jiménez. “Que haya más juventud es bueno, porque la provincia está muy envejecida”, recuerda Alba Arranz. El equipo docente, así como los delegados de cada curso, se encargan de mantener informados al alumnado, que teme una facultad centralizada en Pontevedra.

