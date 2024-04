Más de 100.000 coches no podrán entrar en la zona de bajas emisiones que se implantará en Ourense

Antes del 31 de diciembre de 2025. Esa es la fecha límite para la implantación de la zona de bajas emisiones en el Concello de Ourense, que acaba de licitar la elaboración del proyecto, conforme a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Dicha establece que cada administración “en el ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo y aplicará restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones contaminantes”.

Según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense, más de 100.000 vehículos no podrían ni tan siquiera circular por la almendra de zona de bajas emisiones que se implantará. Concretamente, la ley establece que los vehículos que no podrán circular son aquellos de gasolina anteriores a enero de 2000 y los turismos diesel anteriores a 2006, a los que no les corresponde ningún tipo de etiqueta medioambiental porque no cumplen ningún tipo de normativa.

Ahora bien, el acceso y las restricciones circulación y de aparcamiento se harán en base a una ordenanza municipal que puede establecer criterios más severos que los géneros. Para cada vehículo de forma general habrá una etiqueta. La etiqueta “Cero” corresponde a los eléctricos, híbridos enchufables con una autonomía de 40 km y los vehículos de pila de combustible. Los etiqueta “ECO” es los híbridos enchufables que no puedan recorrer más de 40 km en modo eléctrico, los híbridos no enchufables y los de gas natural. La etiqueta “C”es para los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de 2006, los turismos y furgonetas diesel matriculados a partir de septiembre de 2015. Por último, las etiquetas “B” las llevarán turismos y furgonetas de gasolina a partir de enero de 2001 hasta 2005 incluido, las furgonetas y turismos diesel a partir de 2006 hasta agosto de 2015.

Por norma general, los vehículos con etiqueta “C” y “B” podrán acceder a la almendra de bajas emisiones siempre y cuando no aparquen en la calle, sino en un aparcamiento público. Para los “ECO” y “Cero” no habrá ninguna restricción.

Delimitación de la zona

La memoria justificativa del pliego de contratación establece que la zona de bajas emisiones (ZBE) se implantará en el centro de Ourense, incluyendo su casco histórico y la parte moderno del centro, abarcando de este modo la almendra central de la ciudad en un “área continua delimitada por las calles Habana (norte), Progreso (oeste), calle Coruña (sur) y Pena Trevinca y Emilia Pardo Bazán (este). En concreto se trata de un área de 0,62 km2 y un perímetro de 3,68 km, con una población de 11.726 habitantes, algo más de un 11% de la población total del municipio.

En los pliegos además de los límites de la ZBE también se establecen las entradas y salidas de las mismas y su ubicación concreta. Se especifica que tendrá 9 puntos de acceso de entrada, 10 de salida y 8 que funcionarán como de entrada, pero también de salida. Toda esta movilidad de tráfico rodado se hará mediante la instalación de cámaras de reconocimiento de matrículas con el objetivo principal de “reducir el tráfico en la almendra central de la ciudad, en reducir la emisión de gases de efecto invernadero y minimizar el ruido provocado por el tráfico”. También se indica que se instalarán dentro de su perímetro dos estaciones de control de la calidad del aire.

Para la implantación del proyecto, el Concello de Ourense fue subvencionado con una ayuda de 740.000 euros, de una inversión total de 3,3 millones de euros.

Fases

El gobierno de DO se planteó hacer la ordenanza municipal en el último trimestre de 2022, pero “a la vista de la complejidad y del carácter innovador del proyecto” estimaron preferible la realización conjunta del proyecto de ZBE y dicha ordenanza dada la “interrelación entre ambas y la necesidad de contar con la asistencia técnica de una empresa especializada para su ejecución”. Las acciones se realizarán en dos fases, la primera con la elaboración del proyecto de ZBE y el anteproyecto de ordenanza. La segunda se procederá a la contratación de equipamiento e inversiones para la implantación, así como servicios de comunicación, publicidad, atención e información al ciudadano para la difusión de las medidas para un correcto funcionamiento.

