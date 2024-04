Explosiona un coche aparcado en la rotonda de Queizás, en Verín

En la madrugada de este miércoles un fuerte ruido despertó a los vecinos próximos a la rotonda de Queizás, en el Concello de Verín, y alertaron a la Guardia Civil de que un vehículo había explosionado y estaba ardiendo. Afortunadamente, no se encontraba nadie en su interior, y hasta donde se ha podido saber el coche no era robado y pertenece a una persona de fuera del municipio. Ahora se investiga si la explosión fue fortuita o intencionada.

El equipo de desactivación de explosivos de Pontevedra se desplazó en la mañana de ayer al lugar de los hechos para emprender la investigación, en la que no se descarta ninguna hipótesis. El vehículo, un Citroën C2, se encontraba bien aparcado en una zona del extrarradio, no invadiendo la calzada, y aunque no está prohibido estacionar allí “no es una zona de aparcamiento urbana normal”, apuntan desde el Concello.

Desde la Guardia Civil de Ourense confirman que fue una explosión, que el vehículo no es robado, y ya se localizó al propietario, que no estaba allí cuando se produjo el incendio. No se encontraba nadie en su interior y solo hubo daños materiales.

El equipo de Artificieros de Pontevedra estuvieron inspeccionando el vehículo, y la policía judicial investiga lo sucedido. Es la primera vez que explosiona un coche en Verín, y se está investigando si fue algo intencionado o fortuito.

Un vecino del pueblo donde se produjo el incidente, en Queizás, que es mecánico en un taller de una agencia concesionaria, señala que era un vehículo viejo, y que “es complicado” que un coche explosione por sí solo, y que la Guardia Civil “haga lo que tenga que hacer”.

Es frecuente escuchar que un vehículo empieza a arder ya sea estando en funcionamiento o parado, por alguna avería en el motor o que arda la batería, pero en este caso desde la Guardia Civil se confirma que hubo una explosión que causó que ardiera este coche de pequeño tamaño, y de combustible, no siendo híbrido ni eléctrico.

Suscríbete para seguir leyendo