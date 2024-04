Ellas ya son pioneras en la nueva generación gitana

El papel de los pioneros nunca es fácil porque les toca romper barreras y estereotipos e iniciar un camino para el que no hay un mapa diseñado. Las jóvenes Érika Machado y Érika dos Anjos saben cuál es el esfuerzo que conlleva salirse del plan establecido. Son gitanas, y las primeras en cursar estudios superiores en sus familias. “Por mucho que nos digan que no valemos para los estudios, sí que valemos, cualquier persona vale”, remarca Machado, alumna de segundo de Bachillerato.

Ambas estudian en el IES Universidade Laboral, donde ayer protagonizaron una mesa redonda con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Acompañadas de Cristofer Jiménez y Manuel Romero, quienes ya cuentan con titulaciones universitarias, hablaron de su experiencia como parte de una generación del pueblo gitano que abre caminos. “Este tipo de actividades hace muchísima falta, porque sigue sin haber referentes, nosotros somos esos gitanos que no tuvieron referentes de personas que habían estudiado en su cultura, y no queremos que los niños que vienen detrás de nosotros tampoco los tengan”, asegura Dos Anjos.

El cambio

Machado creía que los libros no eran para ella. Pero en segundo de la ESO, una profesora de la Fundación Secretariado Gitano se cruzó en su camino. “En ese curso yo ya quería dejar el instituto, estaba segura de que los estudios no eran para mí, menos aún siendo gitana, pero esta profesora me cambió la forma de pensar. Me dijo que lo intentase, que yo podía hacerlo, y que ella iba a estar a mi lado”, relata. La docente la acompañó, sobre todo durante los años de la pandemia. “Hacíamos muchas videollamadas, se quedaba explicándome hasta tarde para que lo entendiese todo, y logré sacar el curso y cambiar esa idea de que no podía hacerlo”, asegura. A la vuelta del confinamiento, sus profesores del instituto también se volcaron en motivarla y apoyarla. “A partir de ahí empecé a sacarme los cursos sin problema, me fue bastante bien”, comparte.

Dos Anjos es curiosa desde pequeña, y ese rasgo la animó a no dejar nunca los estudios. “Siempre me gustó preguntarme el porqué de las cosas, lo que me llevó a la Física, que explica muchas de las cosas que suceden”, explica. Siempre tuvo claro que quería estudiar esa carrera, pero al no llegarle la nota para acceder a la titulación, se decantó por un ciclo de Formación Profesional. “Estoy haciendo un ciclo superior en instalaciones térmicas. Estoy ya en los últimos meses, y en septiembre empezaré la carrera de Física”, avanza. “Estoy emocionada, pero con muchos nervios también”, reconoce.

La familia

En la casa de Machado, la familia siempre la ha apoyado en su decisión de continuar en el instituto. “Mi familia ha estado ahí ayudándome en todo”, dice. Para Dos Anjos, al principio no fue sencillo: “En un inicio les costó entender que de repente quisiese hacer algo distinto a lo habitual, pero bueno, poco a poco se fueron haciendo a la idea y lo entendieron”. De hecho, ambas se han convertido en referentes para sus hermanos menores. “En mi caso, mis hermanos mayores nunca estudiaron, pero mi hermano pequeño, que también está en el instituto, ahora sí piensa en estudiar”, comenta Machado. “Yo soy la mayor, y cuando yo decidí estudiar, nadie lo había hecho en mi familia. Pero ahora mi hermano de 18 quiere hacer un ciclo de sanidad y las otras dos quieren ser veterinaria y profesora. Ellos me ven a mí y ven otras posibilidades porque estoy haciendo algo distinto, sin referentes no ves otra opción que la que te viene impuesta”, añade Dos Anjos.

Por su parte, Machado insiste en la importancia de cambiar ideas preconcebidas, así como en la necesidad de reforzar la propia autoestima: “En la Laboral hay muchos gitanos, pero no hay muchos que estén estudiando porque a lo mejor piensan que no es algo para ellos, no es cierto, tienen que creer en ellos mismos”. En su caso, le queda apenas un mes para terminar segundo de Bachillerato, y lo más probable es que se decante por un ciclo de Formación Profesional vinculado a Educación Infantil. “Los niños me encantan”, asegura.

Concienciar

Desde el IES Universidade Laboral no dudaron en conmemorar el Día del Pueblo Gitano. “Llevábamos tiempo queriendo hacer algo porque tenemos mucho alumnado gitano, y como colaboramos con Secretariado Gitano, les propusimos hacer algo en conjunto”, explica Carmen Guede, jefa de estudios del centro. “Queremos que todos vean que se puede si se quiere, que los vamos a apoyar y que es posible”, añade.

Además de la conferencia, el instituto acoge la exposición “Historia y cultura del pueblo gitano” hasta el próximo 30 de abril, impulsada desde Secretariado Gitano. En la conmemoración de ayer participaron Jorge Rubén Sampedro, jefe territorial de Cultura, y Judith Fernández, directora xeral de Educación.

