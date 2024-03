El PP también exige “una solución inmediata” tras el fin del servicio de comedor sobre ruedas

El gobierno de Gonzalo Jácome en el Concello de Ourense puso fin al servicio de comedor sobre rodas, que llevaba comida a personas vulnerables en la ciudad de Ourense. Señaló que lo haría la Xunta, pero según la Consellería de Política Social el municipio ourensano todavía no se adhirió al programa que tiene, que en vez de llamarse comedor sobre rodas se llama “Xantar na casa”.

Fuentes del gobierno gallego explican que “si el Concello de Ourense quiere formar parte de este programa tiene que adherirse, pero hay que dejar claro que en ningún caso se trata de transferir un servicio”. Y añaden que “el Concello de Ourense no ha enviado el acuerdo de aprobación del convenio de adhesión a este programa, un paso previo a la firma”. Esta crítica ya la realizó con anterioridad el BNG municipal, que calificó de “injustificable” lo sucedido, censurando que el gobierno de Jácome lleva desde el mes de enero con el convenio para sumarse al programa del gobierno gallego “encima de la mesa y durante todo este tiempo ha sido incapaz de firmarlo”. Los socialistas llevarán el fin del servicio en una moción que se debatirá en el próximo pleno y el grupo municipal del PP también le exige al regidor ourensano una “solución inmediata, por la necesidad que existe en la atención para esas personas que no recibirán más el comedor sobre rodas”. La portavoz popular municipal, Noelia Pérez, señala que “Ourense no tiene Alcalde, y cuando aparece, muestra desconocimiento las competencias y las funciones que le corresponden al frente de un concello como el de Ourense, con total falta de empatía hacia a las personas más vulnerables de nuestra ciudad”. Y añade que “no se puede consentir que lo suspendiese sin tener aprobado ni tan siquiera en junta de gobierno el convenio de adhesión al programa ‘Xantar na casa’ da Xunta de Galicia”.

Los populares inciden en que “con el gasto que hizo el Alcalde las pasadas navidades tendríamos suficiente para mantener durante más de diez años el servicio de comedor sobre ruedas”. Un gasto que salió aprobado gracias a la abstención de cuatro ediles del PP (faltaban tres en aquel pleno), en una modificación de crédito en un pleno ordinario.

Desde el PP le piden a Jácome que “ejerza de Alcalde y tramite si es necesario un contrato menor, de forma provisional, ante la necesidad de no interrumpir el servicio que se venía prestando hasta resolver el problema que el mismo creó por la falta de gestión y planificación”.