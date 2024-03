“Springsteen en directo es bestial”

“No hay nada como un concierto de Bruce Springsteen. Su directo es bestial, apabullante, no hay palabras”, asegura Carlos Arias. El “Boss” se cruzó en el camino de este ourensano cuando tenía 16 años (hace 30), y desde entonces su música no ha dejado de acompañarlo. Hasta ahora, ha acudido a 15 conciertos del estadounidense, y en este 2024 espera estar presente en las cinco citas españolas. “Por ahora tengo entradas para cuatro de las cinco, me queda la segunda fecha en Madrid, la del 14 de junio, que al ser la primera que salió, fue imposible conseguirla”, explica. Confía en la suerte, y en sus amigos seguidores de Bruce. “Eso sí, solo voy a pista delantera, yo para estar en los asientos no valgo”, reconoce.

La gira de este año es, si cabe, una de las más especiales. Aunque Springsteen no lo ha confirmado, sus fans creen que esta será la última vez que viaje por todo el mundo con la mítica The E Street Band. “Sus seguidores no lo planteamos como si fuese una retirada, pero probablemente no vaya a volver a hacer este formato de conciertos maratonianos en grandes estadios. En septiembre del año pasado ya tuvo que suspender varias actuaciones por una úlcera péptica. Creemos que pasará a hacer shows de aforo más limitado”, explica.

Las entradas de 13 de los 15 conciertos en los que Arias ha estado. / Iñaki Osorio

Por eso Arias no quiere perderse ninguna de las citas en España. Por eso, y porque los directos de Bruce forman parte de sus recuerdos vitales más preciados. “Son las horas de mi vida que pasan más rápido, parece que acaba de empezar y ya está terminando”, asegura.

La primera vez que lo vio fue en el Monte do Gozo, en 1993. Arias acudió acompañado del amigo que le había enseñado a Bruce. “Me dejó dos discos para grabar, y cuando aún no había acabado el primero pensé ‘pero qué me he estado perdiendo yo”, recuerda. Desde el primer concierto, tuvo claro que iría a todos los posibles. “Me gustaría ir a más, pero soy padre, trabajo, no es fácil. Tengo una amiga de Madrid que ha ido a verlo 140 veces”, apunta.

De los 15 directos que ha visto, resalta el del 99, en La Peineta de Madrid (el actual Wanda) o el de 2009, en el Monte do Gozo. “En La Peineta vi por primera vez a The E Street Band, volvían después de haberse disuelto en el 88. La carga emocional de verlos juntos todavía sigue a día de hoy, ese concierto lo empecé llorando y lo acabé llorando. Aún tengo casetes piratas de aquella época que suenan fatal y me sigo emocionando”, relata. La de 2009 también fue una cita especial, pese al caos de la organización. “Fue un conciertazo y la última vez que actuó en Europa Clarence Clemons, el saxofonista de la banda”, explica. En todas las citas, Springsteen se luce: “Cuando lo ves ahí arriba te das cuenta de que para él no es un trabajo, es su vida,”. En su casa, Arias atesora entradas, púas, fotos, la “set list” de uno de los conciertos a los que asistió, e incluso algunas guitarras iguales a las que toca el “Boss”.

