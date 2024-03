La Diputación reclamará a los bomberos la factura de los daños en la fachada del Pazo

Cinco meses después de la protesta protagonizada por los bomberos comarcales de toda Galicia frente al Pazo Provincial de la Diputación de Ourense, la institución mantiene su empeño en reclamar el pago de los daños que sufrió el edificio durante aquella concentración que derivó en una batalla entre manifestantes y policías.

Los bomberos llevaban en aquel momento cuatro meses en huelga reclamando mejores condiciones laborales y la crispación iba en aumento. A la cita en Ourense acudieron unos 200 efectivos en una movilización en la que se quemaron neumáticos, se lanzaron petardos, bengalas de humo y objetos con pintura contra la fachada del inmueble que dejaron visibles marcas de colores en la pared y desperfectos en los balcones y ventanas.

“Esta forma de reivindicar no me gusta, con estos ataques al mobiliario público. No se puede perder la razón de este modo, con estropicios que ahora pagaremos nosotros”, dijo en su momento el presidente de la institución, Luis Menor, que horas después del incidente anunciaba que no dejaría pasar un atentado así contra un edificio catalogado por Patrimonio. La valoración de los daños supera los 100.000 euros y la Diputación rechaza arreglar la fachada “a costa del dinero público”.

No obstante, la compañía aseguradora derivó inicialmente el expediente al Consorcio de Compensación de Seguros que, a su vez, ha rechazado hacerse cargo de los gastos. Mantiene el consorcio que los daños no fueron ocasionados en un “tumulto popular o motín”, sino que es fruto de una manifestación convocada por el comité de huelga de los bomberos y con la preceptiva autorización de las autoridades, según ha explicado la institución provincial este martes.

La única vía que le queda para reclamar estos daños, afirman a través de un comunicado, “es dirigirse a los organizadores de la concentración para exigirles responsabilidades”.

Será necesario colocar una estructura en toda la fachada

El proyecto de reparación fue redactado por el servicio provincial de arquitectura, detallando los trabajos a realizar para eliminar las manchas de pintura en la piedra, paredes, puertas y ventanas, labores que obligarán a la colocación de una estructura en toda la fachada de la calle Progreso. Además, recuerda la institución que el Pazo Provincial está catalogado por parte de Patrimonio como un “edificio de protección estructural”, es decir, un inmueble que por su valor histórico o artístico o su calidad arquitectónica y constructiva se singulariza en el entorno en la que se sitúa. De hecho, esta condición hizo necesario contratar a una empresa especializada en restauración para determinar el método que se tiene que emplear en la eliminación de la pintura en la piedra.

Precisamente, el pasado 19 de febrero se hicieron las pruebas preliminares para encontrar el tratamiento adecuado contra estas manchas y determinar qué producto, entre los permitidos, ocasionaría menos daño a la piedra.

