Cerrado por jubilación: los jóvenes ya no quieren ser autónomos

Los jóvenes ya no quieren ser autónomos y las ironías sobre la “buena salud” de estos trabajadores por cuenta propia no les convencen. Empresarios de los distintos sectores se quejan de que no hay relevo para sus negocios, y eso se acaba de materializar en el último año en datos, pues desde febrero de 2023 hasta febrero de 2024 ha habido 263 bajas de afiliados en el régimen de autónomos en la provincia, uno menos cada día hábil del año.

Según el último balance de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Galicia, a finales de febrero de este año había 22.346 trabajadores afiliados en la provincia en el régimen de autónomos, de los cuales 13.714 son hombres y 8.632, mujeres.

Cabe destacar también la “sangría” en la caída de trabajadores autónomos acumulada solo en los últimos tres meses, pues entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, es cuando se ha concentrado el grueso de las bajas: fueron 94 en total de las 263 registradas en el último año. Esto se debe a ese cierre de ejercicio contable que coincide con el remate del año, y que muchos que resuelven cerrar su negocio, deciden darse de baja a año vencido.

En el estudio pormenorizado de los sectores que cuentan con un mayor número de afiliados al régimen de autónomos en la provincia, destaca con diferencia el del comercio, con 4.981 en febrero de este año, que es, por lo tanto, el que ha tenido una caída más acusada, al perder en el último año 116 trabajadores.

Le siguen el sector agrícola, en caída también, con sus 2.533 afiliados en la actualidad, lo que ha supuesto una pérdida en el último año de 90 agricultores menos en el régimen especial de trabajadores autónomos. En tercer lugar, la industria, uno de los puntos flacos de la provincia, en la que hay tan solo 1.630 afiliados autónomos, lo que supone 76 menos que en febrero del año 2023.

La previsiones cambiaron para estos trabajadores por cuenta propia, los sufridos autónomos, y también por lo tanto los datos de afiliación en 2024, influenciado tal vez por el nuevo sistema de cotización vigente desde enero de 2023, por el que todos los autónomos estarán obligados a presentar la declaración de la Renta a partir de este año, incluso aquellos que hayan tenido nulos beneficios o pérdidas en su balance anual.

Según explica Infoautónomos, la cuota mínima a pagar en 2023 era de 230 euros al mes y la máxima de 500 euros. Este año está previsto que la mínima se quede en los de 230,15 euros y la máxima en los 542,13 euros. Una subida con unos márgenes aún más difíciles para algunos trabajadores.

También se han registrado bajas en otros dos sectores como la hostelería, que ha caído en este último año hasta los 2.308 afiliados, lo que supone 47 menos, casi parejo al sector de la construcción, que ha tenido 46 bajas.

Una caída no muy acusada la de la construcción, pese a no haber plan de urbanismo vigente en la ciudad, que era la que copaba el movimiento en este sector. Aún así, y gracias en parte al auge de las reformas de pisos y las obras de rehabilitación de viviendas, sigue habiendo 3.387 trabajadores autónomos de alta en la provincia.

Destaca, en el balance positivo, el repunte de autónomos en actividades artísticas y de entretenimiento, con 413 afiliados, lo que significa 35 más, o en las actividades de tipo administrativo con 714 trabajadores autónomos en febrero de este año, lo que ha supuesto un incremento también de 37 nuevos afiliados respecto al mismo mes del año anterior. En actividades sanitarias hay 819 afiliados, lo que supone 32 más.

Cayetano Rodríguez : "Fundé los bazares Elyca hace medio siglo; pero cierro por falta de relevo y porque hay que descansar"

El comercio es uno de los sectores en los que ha habido más bajas el pasado año. Muchos son negocios de textil, calzado, joyería, cuyos propietarios llegan a la jubilación, sin que haya relevo familiar o por traspaso para retomar el testigo. Uno de los establecimientos históricos de Ourense que están ya con uno de esos carteles de liquidación o descuento que tanto se repiten en algunas calles de Ourense es Bazar Elyca, tras haber conseguido cumplir medio siglo de ventas. Todo un récord en época de negocios fugaces. Cayetano Rodríguez Fuentefría, su propietario, tiene 78 años “y abrí la primera tienda de Elyca hace 50 años, siendo muy joven, en las galerías Proyflem. Luego vinieron las de Progreso y la de Santo Domingo. Pero no hay relevo, pues mis hijos tienen otros negocios. Además, toca descansar, ¿no? Las tres tiendas de Elyca han sido, y son, un referente en joyería, relojería, regalos personalizados y objetos de decoración. En la actualidad, estos tres bazares tienen una plantilla de cuatro trabajadores “y es una satisfacción para mí decir que alguna está con nosotros hace 40 años”. Como emprendedor que es, Cayetano valora el riesgo de abrir un negocio, “de hecho mis hijos tienen sus propias empresas, incluso mi nieto, de 20 años, es emprendedor, pero con otras firmas e incluso en Canarias. Así que no tenemos más remedio que cerrar nuestros bazares”.

