Atención Primaria copa el 40% de las plazas ofertadas a futuros residentes en la provincia

El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras oferta este año un total de 72 puestos formativos para futuros residentes de Medicina, Enfermería, Psicología y Farmacia hospitalaria. El número de plazas disponibles aumenta cada año con la progresiva incorporación de más servicios. “Este año se acreditó la especialidad de Dermatología médico quirúrgica, una de las de mayor demanda a nivel nacional”, apunta Jesús García Mata, presidente de la comisión de docencia del área sanitaria. En esta convocatoria, la oferta de la provincia incluye 23 áreas médicas y cuatro de Enfermería. Sin embargo, casi el 40% del total de plazas ofertadas se corresponde con Atención Primaria: hay 21 puestos en Medicina Familiar y Comunitaria y 7 en la misma especialidad de Enfermería.

En el caso de Medicina Familiar, la comisión de docencia espera recuperar el interés de los aspirantes. En 2022, la mayoría de las plazas disponibles se ocupó el último día del periodo de elección, y en 2023, 14 de los 21 puestos vacantes se quedaron desiertos. Pero la tendencia se repite en el resto del país; de hecho, el Ministerio de Sanidad lanzó el pasado año una convocatoria extraordinaria para intentar cubrir las más de 200 vacantes de la especialidad en toda España (la mayoría, en Galicia y Castilla y León). “Que no se cubra toda la oferta de Atención Primaria es un síntoma del cambio de mentalidad de los futuros médicos, desde hace años prefieren especialidades más concretas y más técnicas”, detalla García Mata.

La falta de interés de los recién graduados se suma a la escasez de profesionales en la especialidad: el Colegio de Médicos cifra en 150 los médicos de Familia y Urgencias que faltan en la provincia para ofrecer un servicio “de calidad”. Además, casi un centenar de profesionales podría jubilarse en los próximos cinco años en los centros de salud ourensanos, lo que se prevé que agrave más la situación.

El valor de Atención Primaria

Gabriela Matos es residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria en la provincia. Llegó a Ourense desde su Venezuela natal, donde había empezado a formarse como médica internista. Al marcharse del país, tuvo que empezar de cero. “No era fácil para mí trabajar y estudiar el examen de Médico Interno Residente (MIR) al mismo tiempo, pero el año pasado fue mi año”, señala. Reconoce que los primeros nueve meses de formación han pasado muy rápido, y pone en valor el papel del médico de familia: “Estoy muy contenta de haber escogido esta especialidad, me está enseñando mucho a tratar al paciente, a apoyarlo”. En ese sentido, anima a los futuros residentes a decantarse por esta especialidad: “Es un área muy amplia que abarca muchas ramas, es muy completa y muy bonita”.

Diego Carrizo también es residente, aunque en este caso de Enfermería Familiar y Comunitaria. Al igual que Matos, su elección de la especialidad no es casualidad: “Yo ya he trabajado muchos años en distintas áreas, y esta es la que más me gusta por la continuidad de cuidados, no solo estás con el paciente cuando ingresa, sino que estás desde sus 14 años hasta los últimos momentos”. Escogió el área sanitaria porque es ourensano, y también por la calidad de la formación: “Los tutores tienen bastante experiencia, la provincia es un sitio tranquilo, se vive bien”. Por otra parte, habla del importante papel de los profesionales de esta especialidad en la prevención de la salud, no solo en la consulta, sino también en las distintas actividades que se llevan a cabo con la población, como talleres o cursos.

Otros servicios

La compostelana María Martínez es residente de tercer año de Medicina Interna. Cuando le tocó escoger destino, dudó entre distintos hospitales, pero una compañera le recomendó el CHUO, y siguió su consejo: “Me habló genial a nivel formativo y a nivel de compañeros. Hay mucha carga de trabajo, pero es la mejor forma de aprender”. En su caso, tenía claro que elegiría Medicina Interna: “Siempre me pareció la especialidad más completa, abarca muchas patologías. Los internistas siempre me parecieron médicos capaces de atender cualquier problema de salud”.

Las especialidades quirúrgicas son las favoritas

Los futuros residentes escogerán destino a partir del 1 de abril, para incorporarse a su puesto en los primeros días de mayo, tres semanas antes de lo habitual. Jesús García Matas habla del cambio de tendencia entre los aspirantes. “Las especialidades quirúrgicas son las que se cogen antes a nivel nacional. Desde hace años, Dermatología es la que agota las plazas antes”, explica. En esa línea, también destaca el interés creciente de áreas intervencionistas, en las que la técnica tiene un papel protagonista: “Antes Anestesia no tenía tanta demanda, pero ahora es otra de las especialidades que se coge pronto, como Radiología”, apunta.

En el caso del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, los futuros residentes de Medicina cuentan con una “amplia y variada oferta” de especialidades, que incluye, además de Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, Aparato Digestivo, Medicina Intensiva, Oncología, Dermatología, Anestesiología, Hematología, Obstetricia y Ginecología o Neumología. “Que haya esta variedad responde al esfuerzo de toda la infraestructura del área sanitaria para ponerse a disposición de los residentes, a los servicios que trabajan por acreditarse y a la comisión de docencia por mantener esta tendencia”, resalta. El área cumple 44 años formando a especialistas, y el aumento de docentes y residentes es evidente. “Los primeros años solo había plazas en tres servicios: Medicina Interna, Traumatología y Anestesia. Poco a poco creció la oferta, sobre todo en los últimos diez años. Estos días ya se han puesto en contacto con nosotros personas interesada en formarse aquí”, apunta el presidente de la comisión de docencia. En cuanto a Enfermería, los aspirantes pueden escoger entre cuatro especialidades (Salud Mental, Pediatría, Familiar y Obstetricia). Por su parte, Farmacia y Psicología cuentan, respectivamente, con una plaza de tipo hospitalaria.

