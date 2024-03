Los vuelos directos desde Galicia, aumentan la ventas de viajes a Praga, Riga o Sicilia en Semana Santa

“¿Reservar un paquete para esta Semana Santa ahora mismo? Casi imposible. La mayoría de la gente reserva los viajes de largo recorrido, a partir de agosto del año anterior”, explican desde Viajes Compostela. “Aunque nunca faltan los de última hora”, afirman.

A las puertas de este nuevo ciclo vacacional, no todos los ourensanos se van al pueblo o a su segunda vivienda en las playas gallegas, sino que cogen el coche o el avión, para hacer viajes muy dispares este año: desde el vuelo chárter de cuatro días a un país europeo, hasta los que se van en su propio coche y reservan en la agencia un hotel para conocer algunas de las procesiones españolas declaradas de interés turístico en Sevilla o León. Turismo religioso, sin obviar el gastronómico.

“Este año los paquetes con vuelos chárter desde Vigo y A Coruña han hecho que se contrataran más vuelos a capitales europeas, en especial de parejas jóvenes con destinos como Sicilia, Praga, Riga o Estambul”, explica Benito Domínguez, director de la agencia de viajes Low Cost de Ourense.

“Están muy bien organizados para que los viajeros aprovechen esos cuatro días al máximo, así salen del aeropuerto ya el 27 de marzo (miércoles) por la tarde, están el jueves, viernes y sábado en el país de destino, y luego regresan el domingo por la tarde”, explica.

Las agencias consultadas también coinciden en que, tras tantos meses de lluvia, los destinos de sol han triunfado entre los vecinos de Ourense que se van de vacaciones esta Semana Santa.

El destino mayoritario, y además en este caso en familia, es Canarias, en algún caso toda la Semana Santa, aprovechando las vacaciones escolares, pero también a otros destinos de la costa peninsular, con previsiones de buen clima. “Mejor tiempo que en Ourense seguro que será el tiempo. Habrá temperaturas más altas”, aprecia José Manuel Rodríguez, de Viajes Olyma.

A ver procesiones

Frente a los que buscan apurar a tope para conocer capitales europeas, o los que se pagan una antesala del verano en zonas de sol y playa, no falta quien opta por el turismo religioso.

En este sentido, algunos eligen ciudades como León y sobre todo la Semana Santa de Sevilla, se desplazan a menudo en coche, y lo que reservan en su agencia de viajes es el hotel.

José Manuel Rodríguez reconoce que no se puede hablar de precios ni de viajes mayoritarios de los ourensanos, porque igual que en invierno puede haber alguna familia que viaja a Laponia a ver a Papá Noel “eso no quiere decir que sea una opción de viaje mayoritaria que todos pueden pagarse”, advierte. De igual modo, también se ha contratado algún crucero de lujo en las agencias, no es sinónimo de que sea el viaje generalizado en la ciudad en Semana Santa.

Lo que está claro, según corroboran una portavoz de Viajes Compostela, la es que “los grandes viajes, se preparan con mucha antelación. En enero o febrero ya cerró mucha gente sus viajes de verano”, explican. Eso permite también conseguir paquetes a un precio mejor que si va la víspera.

Viajes para laicos

No faltan incluso propuestas para aquellos que quieren huir de la Semana Santa y que directamente contratan estancias en parques naturales. De hecho, algún medio publicitaba hace unos días “paquetes de viajes sin procesiones”. Según los profesionales de agencias de viajes más veteranos de la ciudad, cada viajero es un mundo y el modo de viajar ha cambiado. No faltan los que contratan el vuelo a través de algún portal de internet, o los que quieren, indican, “todo cerrado, puerta a puerta desde que salen del avión y los llevan al hotel, hasta excursiones programadas”.

Lo que no ha bajado son los precios. Los viajes, sean contratados meses antes o a última hora, “han subido una media de un 15% respecto a la Semana Santa de 2023”, explica el director de Low Cost, una firma que, al margen de su nombre, trabaja con todo tipo de operadores.

El gasto medio

Lo cierto, y todos coinciden en ello, es que salir desde Santiago o A Coruña dejar el coche en el aeropuerto y volver a casa sin tener que hacer transbordo en Madrid o en Oporto, otro de los puntos de enlace habituales para los viajeros que salen de Galicia, ha sido un aliciente. Luego ya sobre gasto medio nadie se moja, pero por menos de 1.000 o 1.500 euros persona es difícil subirse a un avión y saltar a un país de Europa con un hotel incluido. Puede que en algún caso sean cuatro días, pero Semana Santa es temporada alta. No vale buscar grandes descuentos.

