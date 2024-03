Vino y música: el matrimonio perfecto

El nuevo disco del músico Xabier Díaz en colaboración con Adufeiras do Salitre, “Axúdame a sentir”, cuenta con una colaboración ourensana muy especial: el vino de la D.O. Ribeiro. La denominación lanza una edición especial de 800 botellas de Fillas D.O. Ribeiro con la portada del CD en la pegatina. “Esto es algo más que una colaboración, es un matrimonio con interés por ambas partes: él tiene un producto que es la música, y nosotros tenemos otro producto, un vino de calidad histórica”, explica Juan M. Casares, presidente de la D.O.

Por su parte, Xabier Díaz reconoce que vincular sus composiciones a un caldo supone cumplir “un viejo sueño”, en especial, al hacerlo con la producción vinícola de O Ribeiro: “Tengo una querencia especial por este vino”. El compositor coruñés puso en valor el peso de la tradición y la cultura gallega en ambos productos: “Hay un elemento común que es la cadena de trasmisión oral, llegamos a beber estos vinos gracias a mucha gente que atesoró el conocimiento de cómo se hacía y se lo fue trasmitiendo a sus hijos, a sus nietos. La música tiene ese mismo elemento vertebrador, aprendemos la música de nuestros mayores, desafiando el paso del tiempo”.

El resultado de este “matrimonio” se podrá degustar en el concierto de este viernes en el Teatro Principal de la ciudad: antes de la actuación musical, el público está invitado a tomarse una copa de 18.15 a 19.15 horas, previa inscripción para aquellos que ya tengan entrada. Esta será la primera parada de la gira del artista en la provincia, pero no la última. “No puedo decir mucho, todavía pero vendremos más veces. Habrá una actuación muy pronto, y solo puedo decir que será en la montaña ourensana”, avanzó el coruñés, que también presentará el disco en otras ciudades españolas, como Valladolid o Zamora.

Además, las primeras 300 personas que compren el nuevo disco de Díaz a través de su página web recibirán en sus casas un pack especial que incluye el disco y la botella especial de Fillas D.O. Ribeiro.

Desde 2020

La relación entre la denominación de origen de O Ribeiro y Xabier Díaz arrancó en 2020. “Ese fatídico año, él fue el invitado en nuestra gala de premios, que tuvimos que posponer y finalmente celebrar en un plató virtual. Entonces ya me impresionó su música, y por eso no tardamos en decir que sí cuando nos plantearon esta posibilidad”, detalla Casares. En ese sentido, el título del disco le pareció una invitación: “Pensé que si Xabier pide que le ayuden a sentir, qué mejor manera que venir a O Ribeiro, donde lo que hacemos todos los días es vivir con pasión. Después de los tiempos que pasamos, lo que necesitamos recuperar es esa capacidad de sentir, de hablar, de tocarnos”.

Este 2024, la D.O. Ribeiro también contará con la presencia de Díaz en la gala de los premios, que se celebrará a finales del mes de junio en la ciudad. En ese caso, el músico actuará en formato trío.