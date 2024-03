La provincia registró en 2023 la cifra más elevada de agresiones a médicos de Galicia

De las ocho agresiones a médicos notificadas en 2023 por los profesionales de Galicia, cinco fueron reportadas entre facultativos ourensanos. “No podemos olvidar que no son cifras reales, este tipo de ataques siguen infrarregistrados porque los médicos no los notifican”, explica José Manuel Bendaña, secretario del Colegio Oficial de Médicos de Ourense e integrante del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC). En esta línea, considera que el elevado número de casos en la provincia es resultado del trabajo de concienciación: “Estamos muy encima, insistimos mucho en el tema y acompañamos a nuestros colegiados”.

Hoy, en el Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios, Bendaña insiste en la importancia de visibilizar: “No podemos asumir una agresión como algo normal, hay muchos compañeros que ya lo asumen como parte del trabajo”. También pide más implicación por parte de las instituciones. “Las cinco personas que nos notificaron haber sido atacadas no percibieron el apoyo de la organización, lo cual es lamentable.”, añade. El sindicato de Enfermería Satse también reclama más medios por parte de las administraciones y empresas más coordinación y acción conjunta contra las agresiones. De la misma forma, pide cambios en Justicia: “El proceso de denunciar es engorroso y los resultados son tardíos, pero además la última modificación de la ley hizo que si la agresión no es física y muy grave, el asunto quede en nada”.

El Colegio de Médicos de la provincia, desde hace años, se persona como acusación popular cuando un compañero decide denunciar. “Intentamos darles todo el soporte que podemos, que sepan que no están solos, les damos soporte psiquiátrico si necesitan”, detalla Bendaña.

Las causas

De los cinco casos reportados el pasado año, la mayoría se produjo entre facultativas. “En el conjunto de España también sucede eso: son más las mujeres agredidas”, detalla Bendaña. En cuanto a la edad de los sanitarios afectados, todos los ataques se registraron entre profesionales menores de 55 años. Por su parte, el perfil de los agresores es variado: hombres y mujeres, tanto pacientes como acompañantes, de diferentes edades. “Los ataques que nos han notificado fueron principalmente de tipo verbal: amenazas e insultos”, apunta.

Según los datos recogidos por el Colegio, los cinco ataques se registraron en el entorno hospitalario. “Si a nivel nacional, la mayoría de las agresiones se producen en consultas de Atención Primaria, aquí todas son en los hospitales, principalmente en el servicio de Urgencias”, explica Bendaña.

Entre las principales razones de las agresiones, según la percepción de los médicos, se encuentran las deficiencias estructurales, como las largas esperas para ser atendidos. “Pero también hay otros motivos, como que no le das la medicación que el paciente o su acompañante consideran que le tienes que dar, o que no le haces la prueba diagnóstica que quiere que le hagas”, detalla.