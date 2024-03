Denuncian a Jácome en la Fiscalía por supuesta prevaricación y malversación

Los exconcejales que formaron parte del grupo de Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez en el Concello, afiliados ahora al partido Coalición de Centro Democrático (CCD), han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos, entre otros, “por haber simultaneado su actividad profesional y el sueldo público como alcalde con dedicación exclusiva, a sabiendas de su incompatibilidad” , indican en relación a la gestión su televisión, Auria TV.

Una televisión que, según los denunciantes, vive de las propias subvenciones que da el Concello a los grupos municipales, entre ellos Democracia Ourensana, el grupo del alcalde. ¿De qué modo? Pues según indican los denunciantes, en la documentación enviada al fiscal, esa televisión le pasa las facturas de la publicidad y otros servicios que le presta, a a a Democracia Ourensana que es el partido del alcalde.

Ahí se produce afirman un “trasvase de fondos” pues s esos pagos a Auria TV, se hacen según los según los denunciantes, con las subvenciones que el propio Concello da para cada grupo político. “Así que el dinero que paga DO, , entra en las cuentas de ese mismo partido, pero a nombre de u presidente, Gonzalo Pérez Jácome” explican.

No renunció al sueldo

Los denunciantes explican en el escrito a Fiscalía que, según el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprobó el funcionamiento y la organización de las Entidades Locales, en caso de que un concejal con dedicación exclusiva tenga “otras ocupaciones marginales” remuneradas, “se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno”, algo que, Gonzalo Pérez Jácome no ha solicitado al Pleno hasta la fecha, indican a a Fiscalía.

Alegan además, que en el pleno de 26 de enero de 2022 se debatió y aprobó una moción presentada por uno de sus exediles, entonces en la oposición, solicitando que Jácome renunciase a su sueldo municipal, ya que su sueldo público como alcalde es incompatible con su actividad profesional.

Aquel pleno acordó por los 15 votos favor de PSOE, Ciudadanos, BNG y los tres exediles de DO, que el alcalde tenía que renunciar a su sueldo en el Concello.

En tercer lugar, según alegan en su escrito de denuncia ante Fiscalía los exediles de DO, el alcalde, aún a sabiendas que su actividad profesional y su sueldo de regidor son incompatibles, “declaró en el documento que presentó en el Concello como registro de interés sobre posibles causa de posible incompatibilidad que no tenía “ninguna ”incompatibilidad”, y señaló el tipo de actividad al que se dedicaba era “administración de patrimonio y trabajos creativos” señalan.

Advierten en su escrito al fiscal que “el grupo municipal de DO, traslada íntegramente al partido DO, sus subvenciones sin convenio que lo justifique, y abona directamente al alcalde sus facturas emitidas al partido”.

En este sentido aportan también a Fiscalía declaraciones que ha hecho el alcalde a los medios, o en plenos municipales, con frases como : “el dinero del grupo municipal se gasta en lo que yo considero” o “el proveedor soy yo, y es lógico que me lo quede” o también “la inversión de DO en Auria que soy yo, la hacemos porque somos mas listos y más hábiles”.

Finalmente el último punto de su denso escrito a Fiscalía es expone que en a abril de 2022 se publicó la modificación nº 41 de las bases de ejecución del actual presupuesto municipal, “abriendo el plazo de alegaciones y reclamaciones por los interesados” . Suponía el acuerdo subir ir los recursos que da el Concello a los grupos políticos en calidad de aportación mensual, incluido obviamente, al grupo y partido del alcalde.

“En acuerdo plenario de 05/11/2021 se había rechazado esa propuesta, pero el alcalde volvió a incluirlo en el pleno del 01/04/2022 conocedor de la falta de asistencia de un concejal aquejado de COVID- 19, y así sacarla adelante en dicho pleno, con su preponderante y decisivo voto de calidad,” indican.

Subida de las subvenciones

Además, Jácome no comunicó al jefe del órgano de Gestión Económica y Presupuestaria que volvía a presentar la modificación al Pleno, es más, se lo comunicó pasado más de una semana”.

Con todo ello explican al remate de su largo escrito que investigue los hechos, “para la pronta administración de Justicia, ya que la conducta desarrollada por el señor Jácome transita por los caminos de la ilegalidad sujeta al escarmiento penal”.

Esta es la segunda denuncia ante Fiscalía de los exediles de Jácome cuyas querellas anteriores contra el alcalde no prosperaron.

El regidor abre expediente a tres funcionarios por acceder a papeles internos

En otro orden de cosas, el gobierno local abrirá expedientes disciplinarios a 3 trabajadores municipales por acceder indebidamente a un expediente no autorizado. Así se lo comunicó ayer el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a los tres empleados después de tener conocimiento de que este miércoles, habían accedido y habían descargado documentación de un expediente en tramitación en el Ayuntamiento, relativo a una denuncia por acoso laboral realizada por un trabajador frente a un jefe de servicio, que está sin resolver, y al que no tenían autorización a acceder. El gobierno municipal toma medidas con la confianza de que sean disuasorias y contribuyan a erradicar este tipo de infracciones, ya que entiende que son una “práctica habitual” en el Ayuntamiento, y dándose la circunstancia de que, en ocasiones “funcionarios que no cumplen en tiempo con sus expedientes, acceden a otros que no le competen, y para los que no están autorizados”.