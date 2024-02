Jácome frena la marcha de su ‘city manager’ para asumir un nuevo servicio en la Diputación

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, no ha conseguido, como esperaba, obtener entre dos y tres diputados en el Parlamento de Galicia que le diesen la llave del Gobierno gallego, pero quiso hacer ayer una doble demostración de fuerza al romper su pacto de apoyo al PP –en minoría en la Diputación– y votar, como diputado que es, en contra de la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), del Pazo Provincial. Esto impidió al gobierno de Luis Menor crear nuevos servicios, entre ellos uno de asesoramiento jurídico y asistencia a todos los concellos de la provincia “de todos los signos”, lamentó el presidente. Es más, el propio PP mostró su sorpresa, porque DO había aprobado inicialmente –entonces no había comenzado la batalla autonómica con el PP por los votos– la modificación que ayer desestimó.

Jácome esperó una hora para votar en contra de ese asunto y evitar que Luis Menor sacara adelante esa modificación de la RPT con su voto de calidad como presidente; luego, abandonó la sesión plenaria, como hace habitualmente, y no volvió a aparecer.

Tenía un doble motivo. Por un lado, seguir demostrando su fuerza: “Es lo que ocurre cuando crees que tienes mayoría absoluta sin tenerla y no quieres hablar con el resto de grupos”, explicó luego el alcalde en sus redes.

Pero, además, Jácome puso así la “zancadilla” al intento de su coordinador general y su auténtico valedor en el apartado técnico, Paco Cacharro, de volver a la Diputación.

De hecho, esa modificación puntual de RPT de la Diputación, fallida ayer, incluía la creación de un nuevo servicio, cuya plaza de director del área de Asesoría Jurídica de Asistencia a Municipios, iba a ocupar, como muy tarde en marzo, y por libre designación, Francisco Cacharro, el city manager contratado en 2020 por el alcalde.

Los informes de este técnico están detrás de muchos de los éxitos administrativos del Gobierno Jácome, pero está “desbordado” , según fuentes municipales, pues no hay un solo documento de este complejo Gobierno local que no pase por las manos de Cacharro “el Messi” de la administración, según lo había elogiado Jácome.

Los grupos de PSOE y BNG argumentaron su voto en contra de esta modificación de la RPT en que se está redactando otra relación de puestos de trabajo actualizada y es mejor esperar. Pero Democracia Ourensana ni siquiera intervino en ese punto ni argumentó por qué retiraba el apoyo a Luis Menor.

Eso sí, en un punto anterior Rafael Cachafeiro, diputado de DO, ya avisó al PP que no pidiera apoyos en la Diputación, cuando el PP no había votado asuntos importantes de DO en el Concello.

La ruptura PP-DO es ya clara tras los comicios. Francisco Cacharro no ha querido posicionarse al respecto y guarda silencio sobre si es el hartazgo el motivo de su regreso a la Diputación, con el que Jácome perderá uno de sus más fuertes avales.

Cacharro es el primer city manager que ha tenido el Concello. Tomó posesión del cargo, como fichaje estrella del propio Jácome, en el verano de 2020, después de abandonar el puesto de secretario de la Diputación, siendo presidente Manuel Baltar.

“No hay un informe que no pase por la mano de Paco Cacharro y si él lo revisa es garantía de que está técnicamente bien”, indican funcionarios próximos. Pero la situación de minoría del Gobierno Jácome y su asfixia económica, sin presupuestos aprobados desde 2020, complican la gestión y obligan a llevar a pleno continuas modificaciones de crédito para tener liquidez –ya van más veinte– y complejos informes para poder sortear los reparos de algunos técnicos municipales. Todo, siempre, con el trabajo técnico de fondo del coordinador general.

Horas antes del cambio de criterio del diputado Jácome, Rueda insinuaba el reto que fue la candidatura de DO a la Xunta y Luis Menor tachaba el diputado conseguido de “irrelevante”. Ayer, en el pleno provincial, Jácome les recordó que no se amilana ni con el agua al cuello.

Diecisiete millones para obras y vías provinciales

El pleno provincial comenzó ayer con un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia. También tomaron posesión Antonio Fernández Martín, del grupo de Democracia Ourensana, y Emilio Luís Díaz Vidal, por parte del PSOE, como sustitución de los dos diputados que renunciaron a su escaño para ir a las autonómicas. Entre los acuerdos aprobados está la actualización del inventario de bienes de la Diputación, que asciende a 1.869.914.986 euros. Se aprobó inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación de Ourense, con el que se regula el desarrollo normativo de la organización y el funcionamiento de los órganos políticos de la institución provincial. También se aprobó el plan de cooperación provincial de obras y servicios municipales y de la red viaria provincial para el ejercicio 2024, al que se destinarán a través de este Plan de Cooperación de 17 millones de euros entre las entidades locales en su primer año de vigencia. También, y ante las distintas noticias sobre la posible privatización del servicio de recogida de basura de la Diputación, el PSOE preguntó ayer al respecto a Luis Menor, quien garantizó el mantenimiento del carácter público y la prestación directa del servicio. Según Menor, “es voluntad clara del equipo de gobierno no avanzar en la privatización o externalización, “sustentando el carácter público y la prestación directa del servicio”. Destaca la moción defendida por el BNG para la defensa de los sectores agroganaderos, que supone importantes acuerdos para reclamar a la Xunta que publique el Plan Estratégico del Sector Agrario de A Limia; exigir al Ministerio de Agricultura modificación de la Ley de Cadena Alimentaria que garantice precios dignos a productores; exigir a las correspondientes consellerías recuperar la fórmula de contratos homologados, y la reforma y adaptación del actual Pepac al campo gallego y recuperación del Banco de Terras, con 30.000 hectáreas en la provincia.

Compromiso institucional por la igualdad

El pleno de la Diputación secundó un acuerdo institucional con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, documento en el que se reafirma el compromiso de la Diputación de Ourense con la igualdad de género en todos los espacios de la vida política y social local. A través de esta declaración, la corporación se comprometió ayer “a promover la participación activa de las mujeres, en la vida política y social local, mediante acciones de sensibilización, capacitación y fomento del liderado femenino que permitan alcanzar la paridad en la corporación y en las alcaldías” . También “aplicar medidas para garantizar la igualdad salarial y de oportunidades en el empleo” e impulsar “campañas de prevención y sensibilización contra la violencia de género, dando apoyo a las víctimas”.