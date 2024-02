DO celebra su primer diputado como “una semilla” que germinará y “será llave en 2028”

Democracia Ourensana tendrá un diputado en esta próxima legislatura del Parlamento gallego. El partido independiente ourensano preveía que sacarían “2 o 3” en palabras de su líder Gonzalo Jácome, pero sus esperanzas se minimizaron al lograr uno, con 14.933 votos. El líder de la formación, que hizo dos chascarrillos antes de intervenir, dijo que “más de 14.000 ourensanos han dicho basta. Es absolutamente histórico que un partido de Ourense entre en el Parlamento gallego, nunca ocurrió en la historia de la provincia. Entramos en el Parlamento y no entra ni VOX, ni Sumar, ni tampoco Ciudadanos cuando estaba en lo más alto. Esto es algo absolutamente histórico y tremendamente meritorio”.

Y añadió que “hay que salvar a la provincia de Ourense porque la llevan machacando durante décadas y esperemos que no lo sigan haciendo los próximos cuatro años, porque no sabemos si va a aguantar cuatro años más de machaque presupuestario. Nuestra idea era ser llave y no ha sido así, el PP sacó una mayoría absoluta. Sin embargo, el hecho de poner una pica en Flandes lo va a cambiar absolutamente todo”. Hizo un paralelismo con la trayectoria de DO desde 2011, a la actualidad, donde pasó de 2 concejales en aquel año a ser la primera fuerza en la capital con 10 ediles. Ahora ve un paralelismo con el recorrido que tuvo en el Concello de Ourense con el que puede tener en el Parlamento gallego. Jácome explicó que “ahora nos enfrentamos al mismo escenario que en 2011 en el Parlamento, sacamos un diputado y no somos llave. Vamos a estar rosmando cuatro años, pero lo vamos a cambiar todo, porque le vamos a enseñar a Galicia y todo Ourense lo que se está cociendo ahí. Vamos a denunciar cada semana lo que pasa allí y tendremos voz. En las próximas elecciones autonómicas tendremos cuatro y cinco diputados, porque la gente se va a enterar de lo que pasa y va a ser un papel didáctico para que la gente se entere de lo que pasa en el Parlamento. Vamos a disparar la audiencia de los debates del Parlamento, la gente se va a enterar de lo que pasa. Esto no hay quien lo frene. Queríamos ser llave para mañana mismo, pero no se puedo. Este es el primer paso”. Y finalizó diciendo que “ya no somos la cenicienta ahora somos David contra Goliat, vamos a una lucha y lo vamos a cambiar todo”.

El diputado de DO, Armando Ojea, agradeció al equipo de campaña y a sus electores, alegando que “somos una semilla, que germinará para que progresivamente, enraíce para no salir del Parlamento y en las próximas elecciones tendremos unas ramas frondosas para tener más representación”. Y finalizó diciendo que “lucharemos por Ourense pero también por el desarrollo armónico de Galicia en general. Lo entregaré todo en los próximos para no defraudar a las personas que pusieron su confianza en nosotros, es un salto cualitativo muy importante. El primer paso, este, es la mitad del camino”.