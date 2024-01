Adiós “calle Caudillo”, hola “rúa do Ribeiro”

El Concello de Beade dejará de contar en su callejero con una vía dedicada al dictador Francisco Franco, después de haberse alcanzado un acuerdo para que la Calle Caudillo pase a ser denominada Rúa do Ribeiro. El nuevo nombre fue elegido como opción de consenso tras meses de negociaciones entre los grupos que forman parte del consistorio de Beade, municipio de la provincia de Ourense que hasta el pasado mes de mayo estaba gobernado por Senén Pousa, histórico regidor del PP fallecido en noviembre que estuvo unido a la polémica por su simpatía pública hacia el régimen franquista.

La propuesta para rebautizar esta calle como Rúa do Ribeiro fue aprobada por el pleno de la corporación con el apoyo de PP (grupo de gobierno), PSOE y Por Beade (agrupación formada por Pousa tras no contar con el visto bueno de su expartido para volver a optar a la alcaldía que ostentaba desde hacía décadas).

Por su parte, el cuarto grupo con presencia en el municipio ourensano, la Asociación Veciñal Independiente de Electores (Avide) no respaldó la permuta, que abogaba por someter a una consulta popular entre los vecinos. El cambio de la Calle Caudillo por la Rúa do Ribeiro se suma a las de la calle Alférez Montero, también de referencia al régimen franquista y que ha sido renombrada como Rúa do Cabaleiro, así como de la Travesía do Caudillo, que pasa a ser oficialmente Rego do Carballo, como ya se referían a ella los vecinos de la localidad. El regidor de Beade, Fernando Taboada, quien ha mostrado su satisfacción por llevar a cambio el cambio de denominación de la calle en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.