En Vilariño de Conso han surgido dos cooperativas que están funcionando con mucho éxito, una de ayuda en el hogar y otra de desbroces forestales, que son dos servicios que tienen mucha salida en la comarca.Son las dos primeras cooperativas del municipio y están conformadas por personas jóvenes y de mediana edad. Todas coinciden en que han optado por esta forma de trabajar porque quieren seguir viviendo en el medio rural.

La primera cooperativa en constituirse fue la de desbroces forestales, con tres socios –dos hermanos y otro vecino– pertenecientes al municipio, y con edades entre los 24 y 50 años. Para fortuna de ellos “hay mucha demanda, limpiamos caminos para rutas BTT, para paseos,y fincas particulares”, señala Iván, uno de los integrantes, que al igual que su hermano tiene menos de 30 años. Explica que en el rural “al final todo se vuelve monte. Propusimos al Concello la idea y llevamos poco más de dos años. El Concello empezó siendo nuestro cliente principal y ahora ya nos conoce la gente y nos llaman, incluso de fuera de Vilariño, en municipios limítrofes”, añade. “Yo ya había trabajado en el concello en esta tarea. Nos gusta el rural y una manera de quedarnos es esta”. Por ahora no incorporarán más socios porque “damos abasto y tampoco aparece nadie que quiera trabajar en esto”. Asegura Iván que hay mucho trabajo y señala que “estamos contentos”. La maquinaria que tienen “la compramos, sin subvención.Lo que tenemos es gracias a lo que trabajamos”afirma Iván. Sus otros socios son Daniel y su hermano Jonathan.

Otro servicio que también es muy requerido en el rural es el de ayuda en el hogar, por lo que María Nela y su socia Nonila optaron por crear hace casi dos años una cooperativa con esta actividad, “A Xoaniña”, y también hacen algo de trabajos de limpieza.

Tienen entre 30 y 50 años, y la idea surgió porque “trabajábamos para una empresa privada y las condiciones eran bastante malas. Nos asesoramos y decidimos formar el proyecto y aquí estamos”, explican.

Trabajan dentro del municipio pero si surge algo fuera “claro que lo hacemos también. Tenemos bastante demanda, somos en total 8 trabajadoras, incluidas nosotras. Y por ahora todas son mujeres ya que “tenemos ofrecido trabajo a hombres pero no tuvimos respuesta”. Es una cooperativa privada, crea empleo, son todas asalariadas, y “la gente está contenta, si no no tendríamos tantas empleadas”.

Destaca que “ha venido gente a pedir trabajo. Empezamos siendo tres y ahora somos 8. No queremos irnos de aquí a trabajar fuera y queremos fomentar el trabajo en el pueblo, es nuestra consigna y yo me siento orgullosa.Excepto una chica, todas las demás somos del pueblo”, completa.

Contaron con “una subvención buena”, que se destinó a adquirir grúas, camas articulables, sillas de ruedas, así como mobiliario de oficina. “Estamos muy agradecidas con la Xunta por esa subvención para mujeres emprendedoras del rural”, reconocen. El Concello ofrece camas articuladas “pero cuando no hay nosotras también las damos”, señala María Nela, que añade que “tenemos otro proyecto en mente” con el que pretenden crear más empleo en la zona.