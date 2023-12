Ourense perdió 278 autónomos en el último año, más de la mitad por cierre de comercios

“Los autónomos necesitan menos trabas, menos cargas administrativas, menos impuestos y más certidumbre, seguridad jurídica y apoyo”, indicaba esta semana Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.

Los datos así los corroboran y salvo seis autonomías en las que ha crecido el empleo, en Galicia se han perdido en los últimos 12 meses –de diciembre de 2022 a noviembre de 2023– un total de 1.020 autónomos, de los que 278, se han dado de baja en la actividad en Ourense. El sector de actividad especialmente castigado en la provincia, es el del comercio, que aglutinó más de la mitad de las caída de autónomos provincial, con 165 en total, lo que se traduce en la mayoría de los casos, cierre de otros tantos negocios en la provincia, por malos resultados o por jubilación.

Esos autónomos y autónomas a los que se le atribuye irónicamente “una salud de hierro” , han dicho “basta” y han bajado la persiana en el último año pese a esos datos objetivos que aportan la estadísticas y que dicen que los autónomos se ponen enfermos la mitad que los asalariados .

En concreto esos 278 autónomos menos en la provincia –que son realmente 321 menos si el cómputo se hace desde un mes antes, desde noviembre de 2022, a noviembre de 2023– suponen 165 bajas en sector de actividad comercio, con lo que pasa de 5.161 autónomos en diciembre del pasado año a 4.996 autónomos a 30 de noviembre de este año, lo que significa un 3,2% menos.

También ha bajado un 3,7 por ciento el número de autónomos en el sector de la agricultura, al perder 98 afiliados, quedando a finales del mes pasado en 2.567 en la provincia. Ha sido la baja más significativa porcentualmente, pues representa -3,7% de trabajadores por cuenta propia en ese sector.

Los otros sectores de actividad con más perdidas de autónomos han sido, el de industria, con 62 menos, con lo que queda en 1.663, y construcción, del que se han dado de baja otros 63 trabajadores.

Los otros sectores de actividad con más perdidas de autónomos han sido, el de industria, con 62 menos, con lo que queda en 1.663, y construcción, del que se han dado de baja otros 63 trabajadores.

Mucho menor ha sido la caída registrada durante los doce últimos meses, en sectores como hostelería, donde la cifra ha bajado en 13 autónomos menos y otros 13 menos en transporte.

Como contrapartida, se registran sectores de actividad en la provincia que parece que son nichos de empleo, como el de las actividades de tipo administrativo, que subió un 5,7 por o ciento al ganar 39 autónomos más, pasando a los 711 en la actualidad.

El área de actividades sanitarias ha subido un 3% , datos positivos más al sumar 24 nuevos trabajadores autónomos más en los últimos 12 meses. Se sitúa en la cima porcentualmente, con un 12% más de empleos generados, el sector de las actividades artísticas y de entretenimiento, lo que se traduce en 44 nuevas afiliaciones al régimen de autónomos, con lo que pasa de 369 a 413 autónomos y autónomas dadas de alta.

En menor medida, pero con datos positivos, están las actividades profesionales científicas y técnicas, que han registrado un incremento de altas de afiliaciones de autónomos del 1,6 por ciento, lo que ha supuesto 25 empleos más en los últimos doce meses.

Eso se traduce en 1.563 trabajadores que trabajan por cuenta propia en los mencionados sectores. Los datos globales registrados por tanto en la provincia de diciembre de 2022 a noviembre de 2023, suman un total de 22.519 trabajadores y trabajadoras autónomos, según el balance que acaba de publicar ATA, lo que supone ese 1,2 por ciento menos, que se traduce en la pérdida por jubilación o remate de actividad de esos 278 afiliados.

Esta asociación acaba de presentar también el balance comparativo de octubre a noviembre de este año, y los datos siguen fundiendo a negro, pues en esos treinta días , se dieron de baja 59 trabajadores autónomos en la provincia, una media de 2 menos cada día, de los cuales 16 eran de comercio, 18 en hostelería, y 15 en agricultura en un solo mes.

José Ángel Salgado de Galicia Gourmet : "Esta es mi primera tienda física de alimentación tras muchos años de venta online"

“Esta ha sido toda una apuesta de riesgo en estos tiempos. Pero nuestra distribuidora fue pionera en España en venta de alimentación online, con la primera página web del sector y ahora Galicia Gourmet acaba de abrir su primera tienda física en la Praza do Ferro, en pleno casco histórico de Ourense”, explica José Ángel Salgado. Este limiano con más de 30 años de experiencia al frente de distribuidoras de productos de alimentación, hizo un primera viaje de ida a Madrid, donde fundó su empresa, y regresó en 2012 a Galicia, acompañado ya con su pareja y socia Bárbara Bednarz. Es uno de esos “brotes verdes” del comercio local. En etapa de cierres, José Ángel abre su primera tienda física de su firma Galicia Gourmet, que pese a su pequeño tamaño, es todo un templo de los mejores productos gallegos, pero también internacionales. “Ha supuesto una fuerte inversión, y sabemos que tendremos que aguantar un año, para que empiece a dar resultados, pero nos gusta apostar”, explica. Desde las mejores carnes, conservas, vinos, mermeladas, dulces, embutidos, jamones gallegos a propuestas exóticas como la codiciada carne de wangyu, originaria del Japón, hamburguesas de avestruz, carne de alce y muchas otras. “Nosotros, como distribuidores de alimentación a tiendas y hostelería, tenemos también clientes en esta zona de Ourense, y elegimos Praza do Ferro, para dar un servicio con productos gallegos de calidad, y también internacionales, tanto a los vecinos, como a los muchos turistas que pasan por esta plaza de la ciudad, al lado además de los vinos”, explica. Solo tienen almacén y oficinas en Xinzo, villa a la que volvió “buscando un poco de tranquilidad y menos estrés, pero el 90 % de nuestros clientes están fuera, así que seguimos dando servicio a todos ellos”, indica este ourensano inquieto, que no regresó para descansar, sino para seguir creciendo, apoyado en lo mucho aprendido, y tiene también marca propia en el sector del combustible sólido y vegetal, en una apuesta por la diversificación.