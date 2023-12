El grupo provincial socialista reivindica modificaciones “urgentes” en la propuesta de ordenanza reguladora del servicio público supramunicipal de recogida y recepción de residuos industriales no peligrosos y especiales, elaborada por la Diputación, para que sea “equitativa” y “extensiva” a todos los concellos de la provincia.

El portavoz socialista Álvaro Vila asegura que eso no se cumplen en la propuesta actual, que comprende dos áreas principales, una “zona prioritaria”, que abarca los polígonos industriales y empresariales de San Cibrao y de Pereiro, y una “zona no prioritaria”, que comprende a todas las zonas fuera de estos dos municipios, incluso próximas como la zona industrial de Seixalbo. Asimismo, habla de tarifas discriminatorias: 1,32 euros/km para la “zona prioritaria”, y 1,58/Km para la “zona no prioritaria”.