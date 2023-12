El conselleiro de Medio Rural, José González, apadrinó ayer la firma del convenio que oficializa la creación de la sociedad Terra do Castelo, una marca conformada por la cambadesa Adegas Martín Códax y la firma ourensana San Roque de Beade, integrada por medio centenar de cooperativistas.

De este modo, y también con la coparticipación de la entidad pública de capital riesgo XesGalicia, la firma vitivinícola ourensana consolida su nueva vía de comercialización, después de que, hace poco más de un año, el propio conselleiro reconociera las dificultades económicas que estaba atravesando su proyecto, adscrito a la D.O. Ribeiro.

Fue entonces cuando se anunció la colaboración financiera de la Xunta para reflotarlo, a través de la sociedad mercantil pública Xesgalicia, adscrita a la Consellería de Economía, Industria e Innovación. Para “facilitar su viabilidad y mejorar su competitividad” se anunció entonces un préstamo participativo en favor de esta bodega cooperativa, que de este modo, iba a poder pagar las uvas aportadas por los cooperativistas en las dos vendimias anteriores.

Una operación financiera que, a juicio del conselleiro de Medio Rural, debería servir no solo para garantizar el futuro de la cooperativa, sino también para impulsar a la propia D.O. Ribeiro, teniendo en cuenta que Beade “tiene capacidad suficiente como para procesar alrededor de dos millones de litros de vino”.

Potenciación que se concretó ayer con la firma del convenio aludido entre la cooperativa ourensana y la asentada en Vilariño (Cambados), que tiene a Juan Vázquez Gancedo como director general y es una de las referencias indiscutibles de la D.O. Rías Baixas.

Dicho de otro modo, que se encarrila una alianza que constituye un espaldarazo añadido a aquel proceso de reflotamiento de San Roque de Beade y, al mismo tiempo, Martín Códax refuerza su firme apuesta por O Ribeiro.

Una zona y un sello de calidad en los que ya está presente desde hace cuatro años, mediante el vino “Anxo Martín”, que a partir de esta alianza mantendrá su producción.

Un blanco al que se suman dos nuevas elaboraciones, como son “Terra do Castelo”, de corte tradicional y basada en la que ya elaboraba la bodega de Beade, y “Marieta Ribeiro”, que se presenta con un corte moderno y hermanado con el albariño del mismo nombre, “que en pocos años se ha convertido en una de las referencias más vendidas e internacionalizadas de Rías Baixas”.

Con todo ello, la firma vitivinícola cambadesa se dispone a desarrollar “un nuevo proyecto basado en la viticultura tradicional de la zona” sustentada en “el excelente trabajo que se desarrolla en los mejores y ancestrales viñedos del Val do Avia”.

Para concretar esta operación, Martín Códax dejó claro que la cooperativa de San Roque de Beade aporta su inmovilizado, que no es poca cosa. No hay que perder de vista que dispone de “muchos de los mejores viñedos de la zona, con diferentes varietales”, y que cuenta con el valor añadido del “saber hacer de sus socios”, a los que desde Cambados se presenta como “excelentes viticultores tradicionales”.

“Sabemos hacer vinos adaptados al mercado y respetando la tradición y el terruño, y contamos con un equipo comercial y una red de distribución en más de 50 países”, presumen los responsables de la cooperativa de Val do Salnés. una de las más potentes de España.

Esas son, precisamente, las herramientas para poner en valor los vinos de Terra do Castelo y reflotar definitivamente a bodegas San Roque de Beade, que de este modo podrá estar presente “en las mejores mesas de medio mundo”, sentenció Juan Vázquez Gancedo.

En otras palabras, que bodegas Martín Códax quiere reproducir su exitoso modelo de la D.O. Rías Baixas en O Ribeiro, aprovechando también que desde 2009, participa en la D.O. Monterrei con la bodega Terras do Cigarrón. Empresa que comercializaba entonces apenas 50.000 botellas de godello, y que ahora supera ya el millón de unidades, gracias a marcas tan populares como “Mara Martín” y “Terras do Cigarrón”.