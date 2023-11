O poeta galego Claudio Rodríguez Fer presentou onte no Liceo a súa obra “A cabeleira (Poema traducido a 70 idiomas)”, publicada por Edicións Fervenza, no marco dun recital multilingüe. Trátase do texto galego máis traducido do mundo que, como novidade, acaba de incoporar a tradución ao barallete, a xerga dos afiadores de Ourense.

O artista, profesor e ensaísta José Manuel Bouzas é o autor da tradución e foi el quen recitou onte o poema no Liceo. Ademais do autor, Claudio Rodríguez Fer, escritor e director da Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética da Universidade de Santiago de Compostela, presentaron a obra a escritora e tamén docente Carmen Blanco e a filóloga Laura Paz Fentanes. Trala presentación, o poema foi ecitado en diversas linguas polo autor e por outras persoas con competencia filolóxica en cada idioma, como Carlos da Aira, Cristina Fiaño e Adina Ioana Vladu, ou artistas como o cineasta Simone Saibene e as pintoras Isabell Seidell e Sula Repani. O poema escoitouse en galego, recitado polo propio autor, e linguas como o portugués, asturiano, éuscaro e catalán, alemán, neerlandés, árabe, esperanto, romanés e mesmo en latín e grego clásico. Claudio Rodríguez Fer realizou a primeira edición políglota de “A cabeleira” en 1995 contando con catro versións: o seu orixinal galego e as traducións do mesmo a castelán (por Olga Novo), ao inglés (por Diana Conchado) e ao francés (por María Lopo). A partir de aí foi aumentando ata chegar aos 70 idiomas.