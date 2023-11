Uxía García, egresada de la primera promoción de la Escuela de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo del campus de Ourense e investigadora dentro del grupo Aerospace Technologies Research Group (atlanTTic), es la primera del Grado de Aeroespacial de la UVigo que se doctora en la institución académica. La tesis, presentada la pasada semana en el campus de Ourense, se hizo en el marco de la Escola Internacional de Doutoramento da UVigo y del Programa de Doutoramento en Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica. Llevó por título Thermo-elastic study of the pointing platform for space telescopes y fue dirigida por Fernando Aguado, director del citado programa de doctorado, y por Fermín Navarro.

Sobre el contenido de la tesis, su autora explica que “la industria aeroespacial está experimentando un cambio de paradigma marcado por una merma en los costes de lanzamiento y la estandarización de pequeños satélites”. En este contexto, su investigación se centra en “cerrar la brecha tecnológica en la precisión de apuntado de estos satélites para potenciar sus capacidades”. El ‘apuntado’, precisa Uxía García, “es la capacidad de un satélite para no desviarse de la orientación requerida por el modo de operación”. Para mejorar esta precisión, aclara, “es necesario prestar atención a todas las fuentes de error, incluyendo las perturbaciones termoelásticas, que pueden afectar significativamente el rendimiento de los satélites”. Estas perturbaciones termoelásticas “son deformaciones en la estructura generadas por los campos de temperaturas a los que se ve sometida la plataforma y el instrumento del satélite y que pueden provocar, por ejemplo, una degradación de la calidad final de las imágenes que proporcione”. La investigadora de la UVigo señala que la creación por parte de la Agencia Espacial Europea de las directrices europeas para la verificación termoelástica refuerzan “la necesidad de crear herramientas que predigan con exactitud las deformaciones termoelásticas en los telescopios espaciales”. En este contexto, su tesis “presenta una metodología de análisis termoelástica que sigue las directrices europeas pero introduce un enfoque novedoso en la evaluación del rendimiento óptico del telescopio espacial, empleando la propagación de incertidumbres de los diferentes parámetros de entrada de los modelos térmico y estructural”. Este método, detalla, “permite identificar las variaciones de cada uno de los parámetros de entrada a lo largo de la cadena de análisis, unificando el traslado de información entre los análisis térmicos y estructurales del telescopio e indica cómo y en qué medida los diferentes factores contribuyen a la degradación del rendimiento óptico. Esto permite a los ingenieros encargados del diseño del instrumento focalizar sus esfuerzos en mitigar aquellos factores que suponen un mayor riesgo para el éxito de la misión”. Sus directores de doctorado destacan su “ejemplo y su talento”, máxime en siendo mujer en una carrera como la ingeniería aeroespacial, en la que “todavía hay un camino por recorrer en cuanto al balance de género y con el que estamos comprometidos en este centro”.