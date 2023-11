Cinco estrellas para un barbero con encanto

“Ha llegado el momento de culminar mi progresión. Diez años para este momento. Este galardón representa el esfuerzo y la evolución profesional que una persona puede necesitar para hacer camino durante su vida laboral”. En 2004, Pablo Figueiras cogió el testigo de su padre al frente de la barbería ‘Chicho’, en el barrio ourensano de A Ponte. Innovar en la profesión que su progenitor inició en 1968 y –sin abandonar la esencia– adaptarse a las demandas de las nuevas generaciones han guiado sus pasos. A sus 52 años, atesora varios premios relevantes del sector.

En 2013, su local fue elegido como mejor barbería de España. Este lunes, en Madrid, coincidiendo con la feria especializada Salón Look, Pablo Figueiras recibió un premio –una Q*****–, que otorga el colectivo TheQhair. “Que te reconozcan con el galardón más importante es un tremendo honor y una satisfacción. A base de constancia, trabajo, dedicación y promoción de la profesión estamos a la vanguardia”, valora.

El año 2013 supuso un punto de inflexión, primero con una Q y, a los seis meses, con la distinción como mejor barbería con encanto de España. Fue determinante en la trayectoria de este profesional ourensano. “Me abrió la visión para saber hacia dónde tenía que ir. Implicó más formación y más viajes, participar en conferencias, ferias, colaboraciones con medios escritos especializados...Me abrió las puertas de otros salones y me permitió conocer a compañeros. Todo lo adquirido lo he traído e integrado en mi salón. Gracias a premios como este, con el reconocimiento social que conlleva, damos más luz y vida al sector”, expone.

"Las generaciones de cada momento marcan estilos y quieren diferenciarse de la anterior. Por eso es necesario saber escuchar, captar sus necesidades e inquietudes, y conseguir adaptarse"

En los últimos años, ha comprobado que el interés de los hombres por cuidar su corte de pelo y el aspecto de su barba sigue en auge. “Se ha interiorizado que cuidar el pelo, la barba, la cara y el cuero cabelludo forma parte de un estilo global. En los últimos años ha sido una evolución, en ese sentido hemos avanzado, somos más abiertos de mente, todo se ha naturalizado”, aprecia este profesional.

En un mundo como el actual, urgente y repleto de influencias que se interconectan, “es necesario tener los ojos bien abiertos y captar las diferencias y la innovación”, apunta. “Los cánones de belleza los marcan la moda, las redes sociales, el deporte, el cine... Las generaciones de cada momento marcan estilos y quieren diferenciarse de la anterior. Por eso es necesario saber escuchar, captar sus necesidades e inquietudes, y conseguir adaptarse”, destaca Figueiras.

“A la generación de hoy en día le gusta el estilo latino urbano, con cortes muy atrevidos y contrastados, con muchas luces, incluidos diseños y coronación. También demandan cortes andróginos, que van unidos a un estilo global”, explica este profesional.

"Cada servicio necesita tiempo"

Las prisas no son buenas consejeras en el oficio para que el acabado sea el que desean el barbero y el cliente. “Cada servicio tiene protocolos y rutinas, y necesita tiempo. Por ejemplo, para que las cremas hagan efecto y el afeitado sea óptimo, o para que el cliente disfrute del calor y el olor de las toallas aromatizadas. Antes del corte se hace una valoración, se busca un estilo, se recomiendan productos. Este trabajo da un valor añadido al corte de pelo, de manera que requiere tiempo”, describe Pablo.