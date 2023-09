Ángela Banzas: “Cuando eres madre cuesta más escribir sobre niños asesinados o desaparecidos”

“El silencio de las olas” fue su primera novela en 2021 con una gran aceptación de la crítica y el público. Al año siguiente, fue “La conjura de la niebla” y ahora “La sombra de la rosa”. Todas las obras literarias de Ángela Banzas (Santiago, 1982) tienen un ingrediente común, Galicia. Ayer, presentó su última obra en la Librería Nobel de Ourense con participación de público y compartiendo alguno de los secretos de la nueva trama que está ambientada en la zona de Arousa y más concretamente en la Isla de Cortegada.

–La Isla de Cortegada en 1910 es una de las líneas temporales de la novela. La otra, 2002. ¿Cómo se documentó sobre la primera?

–Fue muy enriquecedor, desconocía la historia de la Isla. Estaba trabajando en la anterior novela y me contaron la historia de Cortegada. Además tuve la suerte de que un periodista e historiador tenía varios libros escritos que me facilitó y también tirando de documentos y de hemeroteca fue dejándome todo lo que le iba pidiendo y me lo facilitó. Además, tuve la oportunidad de hablar con la gente, con algunos de los descendientes de los últimos pobladores de la isla, y me enriqueció mucho para la perspectiva más emocional y más nostálgica. Detalles e historias que fueron importantes en el proceso de documentación. Me gusta documentarme mucho, pero no me gusta que se note en las novelas.

–En la segunda novela es una adolescente la que desaparece, en esta es una niña asesinada. A usted, que es madre, ¿le costó escribir sobre estas dos personajes?

–Cuesta, claro que cuesta y más, pero cuando pasa eso es que me está tocando en lo personal. Para escribir lo hago desde las emociones. Cuando me vuelco en el proceso más creativo, sí que es cierto que me entrego completamente desde la emoción. El hecho de ser madre te hace pensar y lo sufro, lo sufro en mis carnes. No es que me implique solamente, sino que me involucro en lo personal, eso proporciona al lector una experiencia más profunda.

–Una jueza, una profesora,... En sus obras las mujeres son protagonistas.

–Básicamente es que mi género determina las protagonistas, aunque en esta última novela de tres hay dos hombres. En este caso, la protagonista nos abre las puertas de su casa, tiene una visión más introspectiva y es una mujer de 40 años, divorciada que se está reconstruyendo en lo personal y asistimos a esa madurez que viene después de una separación. La novela acompaña en las distintas fases que vive.

–“La sombra de las olas” habla del pasado, de las raíces. ¿Abriría Ángela una puerta al pasado? ¿Para qué?

–Creo que las puertas al pasado siempre están abiertas, porque es bueno, de vez en cuando, echar la vista atrás. Muchas veces me preguntan por la Ángela de hace unos años o del pasado y considero que es bueno echar la vista atrás, para agradecer y para estar orgulloso de nosotros mismos. Abro las puertas porque siempre estoy mirando para atrás como para adelante.

– “Entrega al corazón y el amor o el dolor escribirán la historia”. Es una frase del escritor ficticio Guillermo de Foz. Invita a leerla.

–Claro, tiene mucho que ver, cuando te entregas al amor, a una relación, la historia se puede escribir desde esos dos puntos de vista. Entregar el corazón es demasiado generosa. Aquí aparecerá un asesino en tiempo presente y tratará de descifrar esa frase. Y lo que quería decir el autor maldito ficticio es que siente que el amor lo lleva a naufragar, al entregarse al cien por cien las historias pueden salir bien o mal.

–De la segunda novela, nació la tercera. Y, ¿de la tercera una cuarta?.

–Pues sí (ríe). No tiene nada que ver, a poco que me ponga a pensar se me ocurren tramas e historias. Estoy en una época muy fértil, estoy incubando la historia y la trama siguiente.

–¿Sería Ourense un buen escenario para un thriller suyo?

–Ourense siempre es un buen escenario, no solamente para una novela. Son muchas historias las que podría albergar. (Ríe) A veces se me aparecen miguitas e ideas de otras novelas. Soy una enamorada de Galicia y por Ourense paso mucho y siempre piensas, porque tiene rincones maravillosos.

–La apodan “la voz del thriller gallego”, ¿le gusta?.

–(Bromea) Mientras no me digan otras cosas. (Ríe). No, fuera bromas, es un orgullo increíble que la editorial y en márketing que me hayan descrito así. A mí lo que se me ocurren son historias, me apasiona escribir y hoy en día son thriller, pero me gusta difuminar la frontera de los géneros literarios.