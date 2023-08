Las madres sacaron pecho en el Posío en defensa de la lactancia materna

“No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza”, canta Rigoberta Bandini en una de sus canciones más icónicas.

Un miedo que no atesoraban las madres que acudieron a la convocatoria del colectivo Arrolos de teta y sacaron pecho –en todo el sentido de la palabra– en el Jardín del Posío, en la “tetada grupal”, como ellas mismas la denominaron, para reivindicar algo tan natural y antiguo como la propia vida: apoyo y medios para favorecer la lactancia materna.

“Los beneficios que aporta la lactancia tanto a la madre como al lactante son muchos, pero las mujeres que optamos por ella nos encontramos con la falta de formación e información que hay en la sanidad pública, un sistema que ya en el hospital, al primer problema tras el parto, te dicen que o tus pezones no valen o que le des el biberón a tú hijo en lugar de buscar el problema. Uno de los objetivos que buscamos con estos actos reivindicativos es precisamente acabar con esta violencia obstétrica que se ejerce contra la mujer en muchos aspectos”, explica Parvati Devi.

Ella es una de las portavoces de Arrolos de teta y madre de dos niños de 6 y 2 años a los que todavía da el pecho. “No lo veo un sacrificio, porque no es solo lo que les beneficia a ellos, sino lo que me aporta a mí”, señala. Ese primer freno sanitario y luego las políticas laborales hostiles para las que quieren prolongar la lactancia materna son dos de las reivindicaciones de la cita que pide que no olvidemos de donde venimos.

“Se ahorraría gasto sanitario, pues previene muchas enfermedades”

No solo hay falta de concienciación de la sanidad pública, tampoco en lo laboral hay políticas empáticas de conciliación y las bajas maternales, afirma Arrolos de teta, “son cortas, desde hace muchos años, lo que obliga a muchas mujeres a dejar de amamantar a sus hijos”. Añaden que “la propia sanidad podría beneficiarse si promueve y ayuda a las madres que optan por este tipo de alimentación, pues previene muchas enfermedades”, indicaban ayer las madres. Según la OMS, la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario, además de disminuir el riesgo de sufrir depresión posparto o diabetes de tipo 2, entre otros muchos beneficios para a madre y, en el caso del bebé, el desarrollo cognitivo y sensorial del bebé, previene problemas respiratorios o estomacales, muerte súbita y un larga lista de patologías.