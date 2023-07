“Para que sirva de precedente”, Joaquín Moldes, exconcejal de Punxín y autor de las obras de la exposición “Arraigo” en el auditorio de O Carballiño –amenazó con destruir una pintura cada día si no rectificaba el Concello de O Carballiño–, ha logrado que el Ayuntamiento se haga cargo de abrir el aula de exposiciones de lunes a viernes, además de que el alcalde y el concejal de Cultura rindan una visita oficial, la próxima semana, para que el artista pueda explicar sus obras.

Moldes expone más de 50 pintura en el auditorio. A la inauguración no acudió nadie en representación del Concello, que solo le entregó las llaves para que él se encargara de abrir y cerrar, además de cuidar las instalaciones. No contar con una persona le obligaba a tener que estar allí mañana y tarde. Ante la falta de compromiso y apoyo institucional, decidió protestar tirando algunos de sus cuadros por el suelo y se mostró dispuesto a destruir uno por día a partir del 24 de julio, hasta un total de 32, si el Concello no cumplía con las condiciones pactadas por ambas partes para esta muestra.

En la reunión celebrada ayer con el edil de Cultura, Diego Fernández, acordaron que el Concello abrirá y cerrará el aula, de 10 a 14 horas, y los fines de semana será Moldes quien lo haga, de 11 a 14 horas. A mayores, habrá una visita institucional después del día 26, ya que la exposición permanece cerrada desde ayer hasta el día 25, al acoger el auditorio las mesas electorales. También se pondrá en el exterior del edificio un cartel anunciando la exposición “Arraigo”. Aunque no se cumplan todas sus peticiones, Moldes valora el paso. “A veces no puede ser todo lo que uno quiere”.