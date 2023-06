La justicia gratuita garantiza el derecho de defensa y la igualdad ante la ley de cualquier ciudadano aunque no tenga recursos o no sean suficientes. La mitad de los setecientos abogados actualmente en ejercicio en la provincia de Ourense participan en el turno de oficio, que hizo posible el acceso a la justicia de más de 4.000 ourensanos en 2021, según los últimos datos disponibles. Desde hace años, los profesionales vienen reclamando un incremento de sus retribuciones.

En el contexto actual, con una reciente huelga de letrados de la administración de justicia, y también de los funcionarios, un periodo en el que las negociaciones permitieron a jueces y fiscales un incremento salarial, se han avivado las demandas de la abogacía y los procuradores. Además de pedir mejores retribuciones para el turno, persiguen jubilaciones dignas. Este viernes, más de un centenar de profesionales se concentraron en la entrada del juzgado de Ourense.

“Tenemos una imagen como de profesionales muy pudientes y no es así. Estamos atendiendo un servicio público en unas condiciones ínfimas, tanto económicas como de medios”, subraya María José Alonso, una de las letradas que hizo la labor de portavoz en esta protesta.

“Hacemos muchas actuaciones que no se pagan en el turno de oficio”, incide. “Por ejemplo, en un proceso como una reclamación de deuda, con una reclamación inicial de oposición a un monitorio que después deriva en otro procedimiento, solo se nos paga por uno. Además, hay otras actuaciones que no se ven, como la atención desde el principio a la persona usuaria de justicia gratuita”, expone.

La dirección letrada de una causa ante un tribunal del jurado, desde el comienzo hasta la sentencia, puede suponer una retribución de solo 400 o 500 euros, “aunque el proceso dure varios años”, indican.

“Cantidades irrisorias”

“En la jurisdicción penal existe un problema muy acuciante, porque no se abona la ejecución de sentencia, una fase en la que hay muchas intervenciones, como la verificación de las liquidaciones de condena y la presentación de recursos o posibles revisiones”, citando como ejemplo de este último el “significativo” trabajo que la profesión ha llevado a cabo en los últimos meses con las revisiones de penas por el ‘solo sí es sí’.

En el manifiesto, el colectivo subraya que, mientras se les exige formación continuada y experiencia, “se les paga únicamente una ínfima parte de las actuaciones, como por ejemplo cantidades tan irrisorias como veinte euros por una entrada y registro de once horas de trabajo”.

"El día que están de guardia, si no los llaman, no cobran"

Tampoco cobran por los traslados, que asumen los propios profesionales con sus gastos, y las guardias tampoco se remuneran. “El día que están de guardia, si no los llaman, no cobran. Si la guardia implica ir dos o tres días seguidos al juzgado, abandonando sus despachos, no se paga”, denuncia la profesión.

A la reivindicación de unas mejores condiciones del turno se suma el clamor por unas jubilaciones dignas y no por debajo de pensiones no contributivas, como ahora. “Hay compañeros con pensiones de unos 400 euros. Estamos adscritos a una mutualidad que no nos garantiza unas pensiones dignas después de haber aportado toda la vida”, advierte la portavoz.

La abogacía y los procuradores avisan en el manifiesto: “Los profesionales constatan cómo sus compañeros más mayores no se pueden jubilar, y que las estimaciones de los que son un poco más jóvenes son cada vez más irreales”. Consideran que se trata de “un problema social que no debe seguir siendo obviado”, sino “abordado sin dilación y con carácter urgente, para encontrar soluciones”.

El colectivo no detalla el porcentaje de incremento deseado para atender sus demandas. Su “clamor”, afirman, surge de manera espontánea. “No nos planteamos subidas concretas, pero sí que se acerquen a la realidad”. Ya se han presentado sendas proposiciones no de ley al Parlamento de Galicia, con el objetivo también de llegar al Congreso.

La concentración de este viernes en Ourense estaba convocada simultáneamente en Vigo, A Coruña, Ferrol, Santiago y Lugo.