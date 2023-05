Brillar en las tablas a partir de los 60

Elegir el teatro como forma de vida tras la jubilación fue una de las mejores decisiones que pudieron tomar las integrantes del grupo Aturuxo. Así lo confiesan en uno de sus ensayos las actrices y actores sénior de la ciudad. “Disfrutamos mucho y hacemos unas obras preciosas que tienen un gran éxito. La media de edad aquí es muy alta pero el teatro nos rejuvenece, cuando subimos al escenario parece que tenemos veinte años”, destaca Concha entre risas. A lo que María del Carmen añade: “Par mí el teatro significa la vida. Desde que empecé a practicarlo cambié muchísimo mi manera de ser y mi manera de pensar. Es algo fundamental”.

Además, han dejado de ser simples compañeros de escena y se han convertido en una gran familia. “Cuando llegas aquí te encuentras con un grupo que tiene una unión fundamental, sin eso no merecería la pena el teatro. Vengo aquí porque disfruto”, desvela Luis. Por eso, se reúnen en numerosas ocasiones fuera de los ensayos. “Celebramos juntas todos los éxitos personales y cumpleaños”, reconoce Concha. Y esa gran amistad se refleja sobre las tablas, pues actúan y practican con una compenetración envidiable. “Estamos una para todas y todas para una. Si alguien hace algo mal todos lo hacemos, igual que cuando alguien hace algo bien”, comenta María del Carmen.

Lo único que reclaman para conseguir la felicidad plena es que más hombres se sumen al grupo de teatro. Antonio, uno de los pocos actores que hay, los anima a probar y asegura, mientras las demás lo abrazan con cariño, que “me tratan en palmitas”.

Una directora con gran éxito

Al mando de los dieciocho integrantes está la reconocida actriz ourensana Elena Seijo, lo que es un orgullo para ellos. También ella se siente muy afortunada de ser la directora desde hace 11 años. “Yo llevé muchos grupos a lo largo de mi vida y dirigí muchas obras. Sin embargo el único grupo con el que continúo a día de hoy es este, para que se entienda lo que ellos me aportan”. Y aunque no es una tarea sencilla, los buenos resultados son su impulso para seguir apostando por el teatro en la tercera edad. “Sinceramente no es un trabajo fácil y ellos son conscientes. Yo les exijo mucho y lo agradecen porque se dan cuenta que cuanto más tiro yo, más tiran y dan ellos. La gente queda asombrada cuando los ve en escena porque están muy activos física y mentalmente. Después de la actuación siempre me doy cuenta que todo mereció la pena”, revela Elena.

Dirigir este grupo también es un aprendizaje constante para ella. “Aprendo a aceptar las cosas y a valorarlas, a dar gracias por lo que tengo, a ser compañera, a entender que todas las personas son válidas para hacer actividades a pesar de su edad y aprendo valores”, indica con emoción. Mientras que para ellos el teatro son todo beneficios. “Aprenden expresión oral y corporal, ejercitan la memoria y la escucha, practican el trabajo grupal e individual, descubren las capacidades que tiene el cuerpo y la mente, conocen el espacio, impulsan el factor relacional. El teatro es la vida y se la da a ellos. Siempre me dicen que si les falta el teatro, les falta la vida”, explica la actriz, que además también es pedagoga.

Una actuación para triunfar

El próximo martes 30 de mayo estrenará su obra “A Chica Ye Ye” a las 20.00 horas en el Teatro Principal. Se trata de una adaptación de la segunda parte de la película “Historias de la Televisión” (1965). “Decidimos llamar así a la obra porque con esta canción gana el concurso la protagonista y es con la que empiezan todas las peripecias que van a ocurrir en la obra”, comenta Elena Seijo. Durante la actuación veremos a todas las actrices y actores “senior” bailar, cantar, interpretar y, sobre todo, disfrutar de esta gran pasión que los une y les saca la sonrisa cada día. Como en cada estreno anual esperan que no quede ni una sola butaca libre. “Tienen muchos seguidores, hay gente que cada año nos llama en mayo para preguntar cuando se va a estrenar la obra. Siempre conseguimos llenar el teatro hasta la bandera”, confiesa la directora.

Ahora, tan solo les quedan unos días de esfuerzo para subirse al escenario, superarse una vez más y conseguir que la ovación del público al acabar su interpretación resuenen en toda la ciudad. Su mayor deseo es tener más actuaciones y vivir por primera vez la experiencia de realizar una pequeña gira, pero mientras no lo consigan seguirán trabajando con ilusión y muchas ganas.