Ourense vivió su luna de miel con el cine en la ‘première’ gallega de “Honeymoon”

El Teatro Principal de Ourense acogió anoche el primer pase en Galicia de Honeymoon, película de Enrique Otero rodada el pasado año en escenarios de la comunidad autónoma, con apoyo, entre otras instituciones, de TVG, la Xunta y la Diputación. Fue su première gallega, que fue precedida de un gran éxito en el reciente festival de Málaga. A la espera de su estreno en salas de cine, este primer pase en la ciudad de As Burgas fue también un desfile de actores y actrices de primer nivel, varios de ellos gallegos, en el que no faltaron los dos protagonistas del filme, Javier Gutiérrez y Nathalie Poza.

Pero, sobre todo, este primer pase en Galicia fue la materialización, según constataron el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, o el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, de que Galicia, y Ourense, puede ser “un gran plató de cine”. De hecho, Honeymoon, está producido por Control Z, Accamedia Productions y Televisión de Galicia y en el elenco, con gran presencia gallega, están también María Vázquez, Fernando Albizu, Antonio Durán ‘Morris’, Silvia Zhou, Pablo Derqui o Berta Ojea.

Una pareja en periodo de demolición y un hijo muerto cuyo cadáver hay que recuperar a miles de kilómetros son el punto de partida de un viaje incierto, en coche, que es de huida y de búsqueda al mismo tiempo y con un guion “tan excepcional”, afirman sus coprotagonistas, Javier Gutiérrez y Nathalie Poza, que encarnan a Eva y Carlos, ese “matrimonio en destrucción”, que los animó a apuntarse a un proyecto en principio modesto, “pero lleno de buenos profesionales y actores, de gente que quería estar ahí”.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, destacó “el dinamismo y calidad de nuestro audiovisual, que reflejan los estrenos esta primavera de destacados títulos rodados en la comunidad a lo largo de los últimos meses como Matria, Sica, Amigos para siempre, Fatum y la propia Honeymoon”, señaló.

El titular de Cultura felicitó al director y a todo el elenco y equipo del filme, en el que la Xunta invirtió más de 230.000 euros a través de la subvención adjudicada a la compañía ControlZ, productora junto a AccaMedia, en la convocatoria para producciones y coproducciones audiovisuales de 2019. En el acto estuvo acompañado por el director de la Axencia Galega de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, y del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén.

Román Rodríguez se refirió, asimismo, al impacto cultural y económico que para Galicia y su industria audiovisual tiene su posicionamiento como escenario de numerosos rodajes, tanto de cine como de televisión. En el caso de Honeymoon, por ejemplo, el rodaje se realizó en Ourense, Culleredo, Arteixo, O Grove y diferentes ayuntamientos del área compostelana, también se trasladó a Valladolid.

Nathalie Poza: "Recorrer Galicia en mi primera "road movie" fue un sueño cumplido"

Nathalie Poza (Madrid, 1972), con variada y larga trayectoria en teatro, cine y televisión que le han hecho una de las caras más conocidas y reconocidas para el gran público, se sumó a Honeymoon porque “me atrapó un guion que no puedes etiquetar en ningún género, con escenarios que podrían estar en cualquier lugar del mundo, te llevan a títulos como Fargo de los Cohen, por su elenco de actores y amigos, y porque, en parte, un sueño como actriz, de estar en una road movie, en este caso por Galicia”. Afirma que el guion le atrapó “porque es, como lo definió magistralmente su director, “un viaje de huida y vuelta”. En este sentido, Eva, la mujer de esta pareja rota que ella interpreta, la conquistó también como actriz “por ese comportamiento cínico, del que parece que ha tirado la toalla, un cinismo de quien tiene un dolor que no ha sabido resolver. Al final lo que se cuenta son historias que nos hacen sentir menos solos”, explica. En su caso, con una trayectoria imparable que en los últimos años le ha dado momentos dulces, no solo por la consecución de dos premios Goya, entre otros, reconoce que no siempre ha podido elegir. “Hubo momentos malos, soy de esa generación en la que nos buscábamos la vida y subíamos a cualquier escenario. Mi aprendizaje ahora es elegir por mí misma, dejándome llevar por la intuición”. Una de las razones que la llevaron a elegir este proyecto que presentó ayer en Ourense.

Javier Gutiérrez :"El guion es brillante y será un carrusel de emociones para el público"

Asturiano de nacimiento (Luanco, 1971) y ferrolano de residencia y adopción, Javier Gutiérrez ha demostrado su capacidad actoral en todos los géneros y escenarios desde el popular Satur de Águila Roja, que para muchos sacó su talento a la luz, a decenas de filmes y obras de teatro que le han dado no solo el favor del público y la crítica sino dos Goyas casi consecutivos. Apostó por hacer Honeymoon porque “el guion es brillante, con personajes apetecibles, cuenta una historia de amor y desamor que nos atañe a todos y que nos viene muy al pelo, pues es una historia de segundas oportunidades en un momento en el que parece que no nos paramos, no paramos y dejamos que la vida nos pase por encima”. Javier, inmerso ahora en una gira por España con la adaptación teatral de Los santos inocentes de Delibes, ya tiene en lista de espera varios proyectos, entre ellos un thriller basado en hechos reales, que se rodará en Galicia. Está convencido de que Honeymoon, que ha sido un reto “difícil como actor pues transita con facilidad desde el humor negro, a la tragedia o el drama, entre otros, será un carrusel de emociones para el espectador”. No le condicionan, al igual que a Nathalie Poza, los galardones cosechados en su variadísima carrera de actor. “Los premios se agradecen, pero no te hacen mejor. La responsabilidad es hacer un trabajo honesto cada día, eso no está en la vitrina”.