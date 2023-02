Castrelo do Val dota de placas con nombre a casi todas las calles del municipio

El Concello de Castrelo do Val ha llevado a cabo un trabajo de identificación de calles en casi todos los pueblos del municipio. Ha colocado losas de granito de 30x35 centímetros cuadrados con el nombre grabado. Ahora también hizo en placas de metal los números de las viviendas ya que la enumeración de las mismas cambió.

Con ayuda del Plan Leader y aportación de las arcas municipales se está llevando a cabo esta actuación que ha gustado a muchos vecinos. Según explica el alcalde, Vicente Gómez García, a las calles se les puso los nombres que tenían antiguamente y algunos se consensuaron con los núcleos de población, por lo que “fueron ellos quienes los eligieron”.

Hay nombres como Rúa San Salvador, Rúa do Paseo, Cruceiro, A Lavandeira, da Escola, da Fraga, do Carmen, San Antón, Ponte do Medio, Fulix, Campiñarillo, O Tiso, A Veiga, o Rúa Carboeiro. Ésta última, por ejemplo, deduce el regidor que el nombre podría tener relación con que cuando se trabajaba el carbón se trasladaba por esa zona.

En este proyecto de señalización que comprende 220 piezas de granito con los nombres grabados de las calles, y 1.200 placas metales con los números de las viviendas, se invierten unos 14.000 euros en el primer caso y 3.000 en el segundo, sumando una inversión total de 17.000.

Una iniciativa que agrada a muchos vecinos con comentarios como que “además de respetar con los materiales acordes al entorno rural, se hacen visibles nombres que solo los de aquí sabíamos”.

Un callejero

Pero el Concello no solo dota de nombre a las calles y actualiza la enumeración para lo cual les entregará a cada vivienda una placa con su correspondiente número, sino que además desde este lunes en la página web aparecerá un mapa callejero para quien lo quiera consultar.